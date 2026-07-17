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突破封鎖 華為5G手機恢復海外上市

記者陳湘瑾／綜合報導
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華為將重返高階手機海外市場。圖為今年4月位於北京王府井的華為旗艦店內，兩名外國遊...
華為將重返高階手機海外市場。圖為今年4月位於北京王府井的華為旗艦店內，兩名外國遊客在選購商品。(新華社)

闊別6年，中國通信設備大廠華為宣布恢復其高速通信標準「5G」手機海外市場。此次新品在海外上市，意味華為自2019年受美國制裁後，突破封鎖讓5G手機重返海外。

華為向海外恢復銷售5G智慧手機，其智慧手機等終端業務的表現已恢復至與美國制裁前的相近水準，且面對中國消費疲軟，華為積極拓展海外市場有助於帶動手機業務成長。

「日經中文網」指出，華為在馬來西亞吉隆坡舉行旗艦產品發布會，面向國際市場推出Pura90系列手機。目前，馬來西亞已率先開啟預售，計畫從7月24日開始發貨。華為在墨西哥官網也已上架該商品，預計將在當地開賣，還要在杜拜舉辦發布會，可能也會在中東銷售。印尼、菲律賓當地媒體也報導，該商品近期也將上市。

華為2019年遭美國政府制裁，導致華為5G晶片被台積電斷供，後續很長1段時間無法生產、銷售5G手機。華為最後一代明確支持5G的旗艦手機是Mate40系列，於2020年10月全球發布。後續的旗艦機，例如Mate50、P60等均不支持5G。

美國調查公司Omdia數據顯示，2026年第二季，華為在中國的手機出貨量達1520萬部，年增25%，市占率位居第一。隨著主要半導體記憶體的價格上漲，中國平價手機廠商受供貨調整等問題拖累業績承壓，華為卻實現增長。

華為2024年營收超過人民幣8600億元，2025年的銷售額為人民幣8809億元，年增2%。智慧手機等面向普通消費者的終端業務表現穩健，規模已恢復至與美國制裁影響顯著前的2020年相近的水準。

精華 FAQ

  • 最大意義在於華為自2019年受美國制裁後，終於突破5G手機供應與銷售限制，讓具備5G功能的旗艦機重新進入海外市場，象徵其終端業務重返國際競爭。

  • 目前馬來西亞已率先開啟預售，預計7月24日發貨；墨西哥官網也已上架，杜拜將舉辦發布會，印尼與菲律賓媒體則報導該機近期也將上市。

  • Omdia數據顯示，2026年第二季華為中國手機出貨量達1520萬部，年增25%，市占率第一；同時華為2025年銷售額達8809億元，年增2%，終端業務已接近制裁前水準。

墨西哥 華為

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