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台積電將再投資美國1000億美元 總投資額達2650億元

編譯劉忠勇／綜合外電
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台積電傳規劃再投入1000億美元擴大美國晶片產能，落實台美官方協議的投資承諾。(...
台積電傳規劃再投入1000億美元擴大美國晶片產能，落實台美官方協議的投資承諾。(路透)

台積電計畫再投入1,000 億美元擴大美國晶片產能，正式落實台美官方協議的投資承諾。

台積電董事長魏哲家今天（周四）在法說會上也證實這消息。他表示，台積電擴大美國投資，是為了「支援美國客戶強勁的多年期需求」。

彭博率先引述美國官員報導指出，台積電追加投資使整體投資計畫擴大至 2,650 億美元。美國官員透露，新增 1,000 億美元將用於興建四座晶圓廠，使台積電最終在美國擁有 10 座晶圓廠和兩座封裝廠。

去年，美國商務部長盧特尼克說服台積電增加亞利桑那州投資承諾。台積電不僅是亞洲最大企業，也是輝達（NVIDIA）賴以生產 AI 晶片的先進製造商。

川普政府重新談判多項晶片交易時，盧特尼克推動台積電擴大承諾，使投資額在 2025 年 3 月先提高至 1,650 億美元。去年底，美國又以關稅威脅，爭取更大投資承諾。

台美今年 1 月達成廣泛協議，將台灣關稅降至 15%，交換條件是台灣直接在美國境內項目投資 2,500 億美元。台積電在拜登政府時期承諾的 650 億美元，似乎不計入這 2,500 億美元總額。

這位美國官員和彭博先前報導都指出，新增資金將用於再興建四座晶圓廠，生產採用 2 奈米製程技術的邏輯晶片。這位官員說，視市場狀況而定，台積電最終也可能調整為三座邏輯晶圓廠和一座封裝廠，但未說明整體投資時程。

台積電位於鳳凰城外的第一座晶圓廠已於 2024 年底開始量產 4 奈米晶片，第二座晶圓廠預計明年下半年開始生產更先進的 3 奈米晶片。

精華 FAQ

  • 台積電這次宣布再投入 1,000 億美元到美國，主要用於擴充晶片產能，並正式落實台美官方協議中的投資承諾，進一步加碼美國布局。

  • 根據美國官員與彭博報導，台積電追加投資後，整體美國投資計畫將擴大至 2,650 億美元，並規劃最終在美國擁有 10 座晶圓廠和 2 座封裝廠。

  • 新增資金預計用於興建 4 座晶圓廠，主攻採用 2 奈米製程的邏輯晶片；若市場狀況改變，也可能調整為 3 座邏輯晶圓廠加 1 座封裝廠。

台積電 魏哲家

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