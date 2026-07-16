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AI外溢效應發酵 渣打估台灣今年經濟成長率達9.5%

編譯劉忠勇／綜合外電
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渣打指出，台灣科技景氣已不再只是半導體或電子供應鏈的局部繁榮，而是逐步外溢至製造...
渣打指出，台灣科技景氣已不再只是半導體或電子供應鏈的局部繁榮，而是逐步外溢至製造業、服務業和民間消費。(路透)

渣打集團預測，AI 相關活動對台灣經濟的外溢效應比預期更快、更廣，預則台灣今年經濟成長率將高達 9.5%，明年則為 5%。

渣打大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，台灣正處於全球 AI 超級周期和半導體需求延續的關鍵受惠位置，科技景氣已不再只是半導體或電子供應鏈的局部繁榮，而是逐步外溢至製造業、服務業和民間消費。

胡東安說，科技業薪資成長、傳統產業和服務業收入前景改善，加上股市財富效果，有助鞏固內需復甦，降低市場對 K 型經濟兩極化的疑慮。不過，台灣下半年焦點將從成長速度，轉向如何在高成長下防範通膨預期升溫。地緣政治、能源價格、主要經濟體貿易政策，以及 AI 投資周期能否延續，仍是重要變數。

亞洲開發銀行日前也大幅上修台灣2026年經濟成長預測1.9個百分點至9.5%，稱冠亞太，且調幅為全亞太最大，而明年的成長率預測仍可達4%

渣打也把今年全球經濟成長率預測從 3.4% 下修至 3%，主因中東衝突影響前景；明年全球成長率料為 3.5%。渣打認為，中東衝突相關風險已見頂，下半年全球經濟可望維持穩定成長，但仍須留意地緣政治、能源供應恢復進度和美國關稅政策。若通膨穩定，各國央行將有更大空間採取較寬鬆貨幣政策。

精華 FAQ

  • 渣打指出，AI相關活動對台灣的外溢效應比預期更快、更廣，加上半導體需求延續，使科技景氣由局部繁榮擴散到更多產業，因此將今年經濟成長率上看9.5%。

  • 胡東安認為，科技業薪資成長與股市財富效果，會進一步帶動傳統產業、服務業和民間消費，讓內需復甦更穩固，也有助緩解市場對K型經濟兩極化的疑慮。

  • 台灣下半年焦點將轉向高成長下的通膨壓力，同時仍要留意地緣政治、能源價格、主要經濟體貿易政策，以及AI投資周期能否延續；全球方面則受中東衝突與美國關稅政策影響。

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