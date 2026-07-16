人行定調下半年政策：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行公布金融統計數據，今年上半年，社會融資規模增量累計人民幣20.84兆元；同期，廣義貨幣餘額為人民幣356.71元，年增8%。圖為北京市民經過中國人民銀行。（中新社）

中國人民銀行（中國央行 ）15日公布今年上半年金融統計數據。6月底，社會融資規模存量達人民幣462.06兆元（約68.24兆美元），年增7.4%；上半年社會融資規模增量累計人民幣20.84兆元（約3.07兆美元）。同期，廣義貨幣（M2）餘額為人民幣356.71兆元（約52.69兆美元），年增8%，上半年人民幣貸款 增人民幣10.72兆元（約1.57兆美元）、存款增人民幣17.13兆元（約2.51兆美元）。

中國人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾15日出席國新辦發布會表示，從上半年金融數據看，貨幣政策支持實體經濟的效果比較明顯。下階段，人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力。

廣義貨幣（M2）是經濟學與中央銀行在監測貨幣供給量時，最核心的指標之一。它代表一個國家或地區在某一個時間點上，整個社會大眾手中擁有的「總購買力」。M2增加，顯示貨幣寬鬆，代表市場上資金充沛，銀行有更多錢可借給企業投資，民眾也覺得手頭寬裕，容易刺激消費、推升房市與股市。

中國國務院新聞辦公室15日舉行記者會，中國人民銀行發言人、副行長鄒瀾表示，2026年以來，人民銀行繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，在存量政策接續發揮作用的基礎上，年初發布一系列結構性貨幣政策舉措，並綜合運用逆回購、中期借貸便利、買賣國債等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性充裕。上半年，央行各項工具投放量有效對沖了繳納存款準備金、現金投放等因素帶來的人民幣1兆元（約0.14兆美元）流動性缺口。

數據顯示，上半年人民幣貸款新增10.72兆元（約1.57兆美元），債券融資增加8.51兆元（約1.25兆美元），債券融資比重有所提升。鄒瀾表示，6月底，M2及社會融資規模存量增速，均持續高於名義國內生產毛額（GDP）增速，顯示金融體系對實體經濟的支持保持穩固。

融資成本方面，6月新發放企業貸款加權平均利率約3%，較去年同期下降約20個基點；新發放個人住房貸款利率約3.1%，與去年同期大致持平。

信貸結構方面，6月底普惠小微貸款餘額年增8.3%，工業中長期貸款餘額年增5.9%，不含房地產業的服務業中長期貸款餘額年增9.2%，增速均高於全部貸款增速。

鄒瀾指出，人民銀行年初已調降結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，並增加科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款額度，另設立1兆元民營企業再貸款，引導金融機構加大對相關領域的信貸支持。

匯率方面，6月底人民幣對一籃子貨幣較去年底升值4.7%，對美元匯率較去年底升值3%。10年期中國國債收益率目前約為1.73%。鄒瀾說，下階段人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機；並著力擴大內需、優化供給，增強經濟發展內生動力。