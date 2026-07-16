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台灣國科會引資 擬設民間太空基金

記者江睿智／綜合報導
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台灣國科會主委吳誠文。（本報資料照片）
台灣國科會主委吳誠文。（本報資料照片）

台灣國科會15日召開委員會議，民間委員、和碩科技董事長童子賢在會中呼籲，政府要加速太空科技預算投入，壯大台灣太空產業。國科會主任委員吳誠文回應，國家太空中心現規劃成立「民間太空基金」，引導民間資金投入太空科技研發、相關供應鏈等投資。

這是國科會首度拋出「民間太空基金」構想。吳誠文表示，福衛八號衛星升空後，已向國際展示台灣在遙測衛星上的實力，並具有商業價值。

另外，太空中心也要發展低軌衛星，形成星系，同時台灣低軌衛星現也具備產業鏈雛型，並且要與國際星系鏈結，提升供應鏈的價值；他強調，台灣太空產業，已具備國安需要及商業的雙重價值。

國科會15日通過2027年科技預算先期作業額度新台幣1768億元（約54.94億美元），預計規劃落實在大南方新矽谷、晶創台灣、次世代通訊、智慧機器人、太空三期等重大計畫。

童子賢特別點名太空科技及產業發展，在福八遙測衛星證明台灣實力後，他期待未來通訊衛星發展，他認為太空科技預算要增加、「且要快速」，因為全世界都已在太空競賽。

吳誠文在會中坦言，以台灣科技預算規模，不太可能可使太空科技預算大幅增加，以現有科技預算只能做幾顆衛星，規模太小，成長太慢，國科會現規劃「民間太空基金」，民間實力遠高於政府，希望由政府帶頭，民間業者加入太空基金，共同研發、投資太空科技，加速太空產業發展。他表示，未來的太空基金現由國家太空中心主導。

另一位民間委員、台積電副總莊子壽昨日出席委員會議。吳誠文轉述，現在AI使用者主要是科技業，大量使用詞元（token），支撐科技發展，到目前全球對算力需求仍供不應求，但國科會和經濟部希望算力應用普惠到民間、百工百業、中小微企業。

莊子壽對於將AI等科技普及到民間發展方向表示認同，他認為台灣在自己市場建構完整生態系，將科技應用及實力擴及到民間，解決民間需要，創造科技內需市場，自己創造應用系統，以支持傳產及服務業，這是科技發展長遠目標。

精華 FAQ

  • 因現有科技預算規模有限，難以大幅擴充太空投資；國科會希望以政府帶頭、民間參與方式，聚集更多資金投入研發、衛星與相關供應鏈，加快產業成長。

  • 基金將聚焦太空科技研發、衛星製造與低軌衛星星系布局，也涵蓋相關供應鏈與國際合作，目標是提高台灣太空產業的技術深度與商業價值。

  • 國科會已通過2027年科技預算先期額度1768億元，將投入大南方新矽谷、晶創台灣、次世代通訊、智慧機器人與太空三期等重大計畫，推動科技與產業升級。

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