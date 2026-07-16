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低於預期 中國第2季GDP增4.3% 3年半新低

記者陳宥菘／綜合報導
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中國公布第2季GDP年增4.3%，創三年半新低，反映中國經濟前景面臨挑戰。（新華...
中國公布第2季GDP年增4.3%，創三年半新低，反映中國經濟前景面臨挑戰。（新華社）

中國國家統計局15日公布，中國第二季國內生產總值（GDP）增速放緩至4.3%，低於市場預期的4.5，也低於第一季5%的增幅，創三年半新低。分析認為，預料第三季「逆週期宏觀政策」有望加碼。

中國國家統計局副局長毛盛勇昨在國新辦記者會上稱，第二季GDP增速回落主要是包括石化相關行業受到一些外部影響，還有煤炭生產受國內短期因素影響，但他強調，「經濟運行平穩、向新向優的基本面沒有變化」。

官方數據亦顯示，中國6月規模以上工業增加值增速提升至5.3%，官方指與裝備製造業、高技術製造業增勢良好有關。另一方面，今年上半年，中國投資走弱幅度超出市場預期，固定資產投資累計跌幅擴大至5.7%，基礎設施投資年減2.4%，增速乃年內首次轉負。

香港經濟日報引述經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰研判，第三季逆週期政策勢必加碼。上半年財政收入表現良好，財政支出或加速，同時，第二季基建投資明顯放緩，可能與地方政府優先化債有關，預計拉動基建投資是穩增長的重點之一。此外，貨幣政策也有一定空間。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則認為，雖然第二季經濟增長放緩，但未必會促使政府明顯調整政策立場，原因在於上半年增速顯示全年目標仍有望實現，且出口持續超出預期，可關注本月底中央政治局會議的訊號。

中國官方為今年GDP增速設定的目標為「4.5%至5左右」。展望下半年經濟情勢，毛盛勇說，今年上半年GDP增速達4.7%，為增長目標的實現打下了良好基礎。下階段，要加大逆週期和跨週期調節力度，持續擴大內需、優化供給。

精華 FAQ

  • 第2季GDP僅增4.3%，低於市場預估的4.5%與第1季5%。官方指石化相關行業受外部影響、煤炭生產受短期因素拖累，是增速回落的主要原因。

  • 上半年固定資產投資累計跌幅擴大至5.7%，基礎設施投資年減2.4%，且增速年內首次轉負，顯示投資動能明顯偏弱，也拖累整體內需表現。

  • 部分分析認為第3季逆週期政策有望加碼，財政支出、基建投資與貨幣政策都有空間；但也有觀點認為全年目標仍可達成，政府未必大幅調整立場。

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