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AI熱潮 中國出口增速攀4個月高峰

記者黃雅慧葉文義／綜合報導
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受AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上對美「搶出口」效應，中國6月進出口增幅雙雙超...
受AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上對美「搶出口」效應，中國6月進出口增幅雙雙超出市場預期。（記者林宸誼／攝影）

受AI熱潮帶動資料中心硬體需求，加上對美「搶出口」效應，中國6月進出口增幅雙雙超出市場預期。以美元計，6月出口4123億美元，年增27%，增速創四個月最高；進口2867億美元，年增36%，增速創五年最高。

今年上半年，中國出口2兆1253億美元，年增17.6%；進口1兆5493億美元，年增26.6%。分析師指出，上半年進出口高速增長，預計下半年將保持強勁，但同時也會加劇和貿易夥伴間的緊張局勢。

中國6月貿易順差為1256億美元，高於前月1054億美元。儘管進口增速已連續數月超過出口增速，但上半年貿易順差仍達5759億美元。路透分析指出，由於政策制定者仍未能找到解決長期房地產危機（抑制內需數年）的辦法，中國製造商除了向海外銷售產品外，似乎別無選擇。

具體來看，6月機電產品以2603億美元出口金額位居首位，年增34%，占出口總值比重持續抬升。細分品類中，6月積體電路出口持續爆發，出口金額382億美元，飆升121%，增長動能進一步強化；自動數據處理設備及其零部件（伺服器、PC、記憶體等）出口271億美元，年增53%；汽車（包括底盤）出口182億美元，大增69%。

值得注意的是，今年4、5 月中國對美出口分別增長‌11.3%‌和‌35.4%‌，扭轉年初負增長態勢，6月對美出口亦達434億美元，年增14%。

分析師指出，當前中國存在明顯的對美「搶出口」效應‌，主要受美國11月期中選舉前政策不確定性及潛在關稅加碼預期驅動，致使第2季以來對美出口增速顯著反彈、運價上漲及訂單前置 。‌‌此次搶出口不僅限於傳統勞動密集型產品，更涵蓋‌機電產品、積體電路及中間品‌；同時伴隨透過東協等第三地的供應鏈重組式「搶轉口」行為 。‌‌

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰對路透表示，在人工智慧驅動下，中國持續強勁出口預示著下半年經濟情勢將有所好轉。品點資產管理首席經濟學家張志偉認為，下半年中國出口將保持強勁，這也進一步加劇中國與其貿易夥伴，特別是歐洲之間的貿易緊張局勢。

凱投宏觀中國經濟主管Julian Evans-Pritchard表示，中國強勁的進口數據「不應被視為國內需求蓬勃發展的證據」，他指出這主要反映了全球人工智慧（AI）熱潮推高半導體價格的現象，屬於價格推動而非國內需求旺盛的證據。

精華 FAQ

  • 主要因AI熱潮推升資料中心硬體需求，加上對美搶出口效應，使出口與進口同步走強；其中進口高增也被認為與半導體價格上漲有關。

  • 機電產品出口居首，年增34%；積體電路出口382億美元、年增121%；自動數據處理設備及零部件年增53%，汽車出口也大增69%。

  • 多數分析師認為下半年出口仍會保持強勁，但這也可能進一步激化與美國、歐洲等貿易夥伴的摩擦，並伴隨搶出口與供應鏈轉移現象。

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