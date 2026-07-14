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記憶體漲價害慘平價Android手機 華為、蘋果在中國出貨卻逆勢成長20%

編譯季晶晶／綜合外電
記憶體供應吃緊推升成本，帶動智慧手機市場兩極化發展，高階品牌受惠、平價Andro...
記憶體供應吃緊推升成本，帶動智慧手機市場兩極化發展，高階品牌受惠、平價Android手機承壓。（路透）

市場研究機構國際數據資訊（IDC）最新報告指出，截至6月底的第2季，中國智慧手機市場出貨量年減4.3%，但華為手機與蘋果（Apple）iPhone出貨量卻都逆勢成長約20%，是中國前五大手機品牌中僅有維持成長的兩家業者，顯示市場加速朝高階與低階兩極分化。

IDC指出，記憶體供應吃緊推升成本，迫使Android手機廠商調漲售價，削弱其競爭力，壓抑出貨表現。記憶體成本較一年前暴漲近300%，目前已占低階手機物料清單成本逾65%，讓平價手機業者的生存日益困難。

消費者擔心手機價格進一步上漲，不是提前購買高階機種，就是乾脆延後換機，進一步拉大高階與平價市場的差距，也讓主打高階市場的華為與蘋果受惠。

全球市場也呈現類似趨勢。IDC統計顯示，今年第2季全球智慧手機出貨量年減6.7%，三星電子與蘋果是少數仍能維持成長的主要品牌。

精華 FAQ

  • IDC報告顯示，截至6月底的第2季，中國智慧手機市場出貨量年減4.3%。整體需求偏弱，反映消費者換機意願保守，市場競爭也因此更集中在高階與低階兩端。

  • 主要原因是記憶體供應吃緊，成本較一年前暴漲近300%，且已占低階手機物料成本逾65%。Android廠商被迫調高售價，削弱平價機型吸引力，進一步壓抑出貨。

  • 在中國前五大品牌中，只有華為與蘋果出貨成長約20%。全球市場方面，第2季智慧手機出貨量年減6.7%，但三星電子與蘋果仍是少數維持成長的主要品牌。

華為 Android Apple

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