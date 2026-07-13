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台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣

記者尹慧中／台北報導
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台積電13日公布6月合併營收4,426.8億元，連續兩個月創單月新高，月增6.2%，年增67.9%，推升第2季合併營收衝上1.27兆元(台幣，下同)，改寫單季新猷；上半年合併營收首度飛越2兆元大關、達2.4兆元，為同期新高。

台積電結算，第2季合併營收1.27兆元，為單季新高，季增12.02%，年增36.05%；上半年合併營收2.4兆元，同期最佳，年增35.6%。

法人分析，台積電業績衝高，主要受惠AI、高速運算（HPC）訂單持續湧進，帶動先進製程接單熱轉，下半年AI相關應用續強，又有蘋果新機助陣，台積電業績可望持續走揚。

台積電於4月的法說會預估，第2季美元營收介390億美元至402億美元，持續挑戰新高，匯率假設基礎為新台幣兌美元31.7：1。

法人以上述財測數字推估，第2季新台幣營收高標約1兆2,743.4億元，公司昨天公布第2季新台幣營收實績約1兆2,703.84億元，相當於逼近美元營收高標，符合預期，惟實際美元營收與財報數據仍待公司於16日法說會公布。

台積電本次法說會，市場高度關注。法人預估，台積電最快會在這次法說會上二度上修全年展望，預期將全年美元營收年增率調高為34%至36%，最樂觀情境可望年增近四成，本季美元營收也將再度挑戰新高，估約季增雙位數百分比。

在蘋果與非蘋AI應用高速成長帶動下，外界看好，台積電受惠客戶群追單效應，今年AI與高速運算（HPC）相關業績可望超越預期。

精華 FAQ

  • 台積電6月合併營收達4426.8億元，月增6.2%、年增67.9%，第二季營收1.27兆元創單季新高，上半年營收2.4兆元，首次突破2兆元大關，三項數據都寫下同期或單季最佳紀錄。

  • 法人指出，台積電業績衝高主要受惠AI與高速運算(HPC)訂單持續湧入，帶動先進製程接單熱度升高；同時下半年AI應用續強，加上蘋果新機需求助陣，支撐營收持續走揚。

  • 市場關注台積電是否在法說會上二度上修全年展望，法人預估全年美元營收年增率可能調高至34%至36%，樂觀情境甚至接近4成；同時第二季美元營收也可望再創新高。

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