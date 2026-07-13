我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

不再獨厚蘋果 Google搶先用台積電2奈米晶片

記者鐘惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台積電2奈米開始量產，點燃智慧手機2奈米處理器大戰，令人意外的是，Google破天荒搶到頭香，將於8月中旬推出搭載由台積電2奈米打造自家Tensor G6處理器的Pixel 11系列新機，比蘋果還早一個月；至於聯發科、高通等手機晶片大咖的2奈米旗艦晶片最快要9月過後才會亮相。

過往台積電推出最新製程，蘋果都是第一個採用並導入自家行動裝置的客戶，今年則打破這項慣例，Google成為台積電2奈米手機晶片首發客戶，引發關注。不過業界認為，無論是哪一家大廠的2奈米處理器先亮相，隨著旗艦機導入2奈米晶片成為主流，台積電將是大贏家。

Google已發出「Made by Google」活動邀請函，將於美國時間8月12日舉行新品發表會，業界預期將揭露Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL等三款旗艦機，以及折疊新機Pixel 11 Pro Fold。一般預料，Pixel 11系列將搭載Google最新自研Tensor G6處理器，以台積電2奈米打造。在時程上，是業界第一款亮相搭載台積電2奈米處理器的智慧旗艦機。

蘋果iPhone 18系列新機方面，市場推估，將搭載台積電2奈米製程生產的A20處理器，應會維持過往步調，在蘋果9月的秋季發表會亮相，時程稍晚於Google Pixel 11系列新機。

至於手機晶片雙雄方面，高通已拍板將於9月22日至24日在美國夏威夷舉行2026年驍龍峰會。外界預期，高通應會在本次驍龍峰會推出最新旗艦手機晶片「驍龍8 Elite Gen 6」，並再度有多家知名手機品牌廠列在首波搭載銷售行列。

外媒推測，這次高通的新晶片可能會有二個版本，分別是標準版與Pro版，都交由台積電以2奈米系列製程生產。此外，業界預期，聯發科應當也會於第3季宣布推出次世代旗艦級晶片，將是其首款採台積電2奈米製程生產的產品，可能命名為「天璣9600」。

外媒推估，Google Pixel 11搭載的Tensor G6處理器，與蘋果iPhone 18所搭載的A20處理器，應當都是採用台積電2奈米製程。至於高通驍龍8 Elite Gen 6與聯發科的天璣9600則是採用台積電2奈米家族延伸的N2P製程，在2奈米製程的基礎上具備更佳的效能及功耗優勢。

精華 FAQ

  • 根據內文，Google打破過往由蘋果先用新製程的慣例，將成為台積電2奈米手機晶片的首發客戶，並由Pixel 11系列率先搭載自研Tensor G6處理器。

  • 業界預期Google將於美國時間8月12日發表Pixel 11系列，包含多款旗艦與折疊機型，並搭載以台積電2奈米打造的Tensor G6處理器，搶先市場亮相。

  • 蘋果、高通與聯發科都將陸續採用台積電2奈米製程，其中蘋果A20預計在9月亮相，高通與聯發科則可能推出採N2P製程的旗艦晶片，台積電可望全面受惠。

Google 台積電 iPhone

上一則

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

下一則

現代汽車發動局部罷工 要求比照晶片業「加發獎金」

延伸閱讀

高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科

高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科
鞏固市場龍頭…三星推3款新折疊機 寬螢幕設計翻新

鞏固市場龍頭…三星推3款新折疊機 寬螢幕設計翻新
傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產

傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產
三星先進製程追趕台積 1.4奈米2029年量產

三星先進製程追趕台積 1.4奈米2029年量產

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌。(路透)

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

2026-07-07 02:24

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電