不再獨厚蘋果 Google搶先用台積電2奈米晶片

台積電 2奈米開始量產，點燃智慧手機2奈米處理器大戰，令人意外的是，Google 破天荒搶到頭香，將於8月中旬推出搭載由台積電2奈米打造自家Tensor G6處理器的Pixel 11系列新機，比蘋果還早一個月；至於聯發科、高通等手機晶片大咖的2奈米旗艦晶片最快要9月過後才會亮相。

過往台積電推出最新製程，蘋果都是第一個採用並導入自家行動裝置的客戶，今年則打破這項慣例，Google成為台積電2奈米手機晶片首發客戶，引發關注。不過業界認為，無論是哪一家大廠的2奈米處理器先亮相，隨著旗艦機導入2奈米晶片成為主流，台積電將是大贏家。

Google已發出「Made by Google」活動邀請函，將於美國時間8月12日舉行新品發表會，業界預期將揭露Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL等三款旗艦機，以及折疊新機Pixel 11 Pro Fold。一般預料，Pixel 11系列將搭載Google最新自研Tensor G6處理器，以台積電2奈米打造。在時程上，是業界第一款亮相搭載台積電2奈米處理器的智慧旗艦機。

蘋果iPhone 18系列新機方面，市場推估，將搭載台積電2奈米製程生產的A20處理器，應會維持過往步調，在蘋果9月的秋季發表會亮相，時程稍晚於Google Pixel 11系列新機。

至於手機晶片雙雄方面，高通已拍板將於9月22日至24日在美國夏威夷舉行2026年驍龍峰會。外界預期，高通應會在本次驍龍峰會推出最新旗艦手機晶片「驍龍8 Elite Gen 6」，並再度有多家知名手機品牌廠列在首波搭載銷售行列。

外媒推測，這次高通的新晶片可能會有二個版本，分別是標準版與Pro版，都交由台積電以2奈米系列製程生產。此外，業界預期，聯發科應當也會於第3季宣布推出次世代旗艦級晶片，將是其首款採台積電2奈米製程生產的產品，可能命名為「天璣9600」。

外媒推估，Google Pixel 11搭載的Tensor G6處理器，與蘋果iPhone 18所搭載的A20處理器，應當都是採用台積電2奈米製程。至於高通驍龍8 Elite Gen 6與聯發科的天璣9600則是採用台積電2奈米家族延伸的N2P製程，在2奈米製程的基礎上具備更佳的效能及功耗優勢。