中國強攻AI手機 掀大模型新戰場

中國大模型「六小龍」之一的階躍星辰近期將發布其首款AI代理手機（AI Agent Phone；簡稱：AI手機）、中興通訊努比亞亦將展出AI手機，種種跡象顯示，手機正成為大模型競爭新戰場。

分析認為，AI手機雖正迅速普及，但消費者的實際使用需求、記憶體成本以及不同廠商的生態整合能力，將決定下一階段的市場競爭格局。

階躍星辰是中國在終端Agent場景投入最大創業公司之一，去年率先開源Step-GUI系列模型。基於階躍星辰發布的GUI-MCP開放協議，開發者和終端廠商短至10分鐘即可部署一台有Agent能力的手機。

另一方面，在即將於17日至20日舉行的2026世界人工智能大會（WAIC）上，字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI手機亦將亮相展出。中興通訊終端事業部總裁、努比亞技術有限公司總裁倪飛日前發布長文談AI手機。他表示，AI手機的下半場會從「功能疊加」走向「原生智能體」。不再是用戶遷就手機的邏輯，而是手機主動理解人的需求。

此外，微信 6月與多家手機廠商推出A2A（Agent-to-Agent）助手功能。用戶只需要透過手機AI語音助手，就可以操作微信，向指定好友發送信息。中國機構國金證券分析，AI正從「手機裡的一個功能」升格為「貫穿交互的系統級調度者」。

據中國國家發改委統計，去年中國AI手機、AI電腦等智能終端年出貨量超1億台，預計今年還會保持高速增長，AI手機、AI電腦的銷量預計今年有望首次超過非AI產品。

國際大廠今年下半年AI手機也蓄勢待發，三星將在22日Galaxy Unpacked發布會上推出三款折疊新機（Galaxy Z Fold8 Wide、Z Fold8、Z Flip8），全系新品搭載滿血版端側AI晶片，支持離線修圖、即時翻譯等全場景功能；谷歌將於8月12日在紐約推出Pixel 11系列，核心升級聚焦原生AI與影像，新一代自研晶片使端側AI響應速度提升。