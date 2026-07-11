我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

豆包AI代理手機WAIC將亮相開售 已備貨8到10萬支

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI代理手機（簡稱「豆包AI代理手機」）計畫於2...
字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI代理手機（簡稱「豆包AI代理手機」）計畫於2026世界人工智慧大會期間亮相開售。(取材自豆包手機助手官網)

端側AI硬體新品密集湧現，AI代理落地提速，產業鏈上市公司迎來增量機遇。字節跳動聯合中興努比亞打造的首款AI代理手機（簡稱「豆包AI代理手機」）計畫於2026世界人工智慧大會期間亮相開售，現已備貨8萬至10萬支，首批總量50萬支，規模遠超上代。

在業內人士看來，豆包AI智慧體手機等產品的問世或將重塑手機行業的競爭邏輯，行業賽道的比拚重心，已從過去單純的軟硬體參數博弈，轉向端側AI大模型的實際落地使用體驗。對於國產手機廠商而言，這一局面或將成為產業升級關鍵拐點，本土品牌的市場占有率將持續提升。

上海證券報報導，此前一天，大模型公司階躍星辰發文稱：新一代智慧體終端真的要來了，公司將帶來Agent時代的新答案。業內猜測，重磅新品或將定位AI智慧手機。

消費端實體AI硬體新品也在加速落地。創維數位5日發布AI代理感娛樂終端「AI遊戲盒子」，產品將AI大模型本土化，並與體感遊戲機相結合，不需要手柄或穿戴任何設備即可體驗多款遊戲。目前，首批設備已陸續交付消費者，市場實測體驗超預期。

華創證券電子組高級分析師高遠指出，此類產品發布表明，AI終端不只有AI手機、AI PC、AI眼鏡，也會出現大量成本相對低、面向具體場景、輕量化的AI消費硬體，真正打開細分場景裡的新增量。

產業鏈上，新的機會主要在四個方向：邊緣AI SoC、攝影機和視覺模組、AI視覺演算法與內容生態、整機品牌和ODM。

隨著多款重磅端側AI新品相繼發布，產業鏈上下游將迎來增長新機遇。

光學龍頭舜宇光學科技延續此前產品合作，承接豆包AI代理手機鏡頭、主攝和長焦模組訂單。舜宇光學科技董事長王錟炯先前曾表示，公司正加速向「製造商+智慧光學系統方案（整機）解決商」轉變。

隱私安全是端側AI終端的核心競爭力之一。有業內人士稱，匯頂科技將供應豆包AI代理手機屏下指紋識別、音訊功放、螢幕觸控相關產品。

美芯晟的無線充電晶片先前已成功用於豆包與中興合作推出的AI手機，滿足對無線充電效率與續航能力的需求。公司稱，將持續深化在AI sensor等前沿傳感技術的研發，持續把握AI手機、AI眼鏡等AI終端生態發展機遇，推動產品在更廣泛的應用場景中落地。

作為核心合作方，中興通訊持續對AI手機核心技術前瞻布局。公司在今年第1季業績說明會時提到，正進一步升級系統級AI能力，融合中興自研Co Claw智慧調度技術，實現跨應用、跨生態的無縫協同，支持更複雜場景下的自動化任務執行，提升用戶操作效率與交互智慧度。

精華 FAQ

  • 這款由字節跳動與中興努比亞合作打造的AI代理手機，計畫在2026世界人工智慧大會期間亮相開售，目前已備貨8萬至10萬支，首批總量達50萬支，規模明顯放大。

  • 報導指出，手機行業的比拼重心正從單純軟硬體參數，轉向端側AI大模型的落地體驗與自動化能力。未來國產品牌若能在智慧體交互上形成優勢，市場占有率可望持續提升。

  • 文中提到舜宇光學科技承接鏡頭、主攝與長焦模組訂單，匯頂科技供應屏下指紋、音訊功放與觸控產品，美芯晟則提供無線充電晶片，相關零組件需求有望同步增長。

人工智慧

上一則

蘋果怒告OpenAI與前員工竊密 恐衝擊AI硬體布局

下一則

四大航線運價同降 SCFI指數周跌4.3%

延伸閱讀

中國大模型「階躍星辰」 要搶先進軍AI代理手機

中國大模型「階躍星辰」 要搶先進軍AI代理手機
中國15日實施AI服務新規 豆包、千問智慧體功能下架

中國15日實施AI服務新規 豆包、千問智慧體功能下架
去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI
現觀科技董座邱大剛深耕演算法 搶全球生成式AI訂單

現觀科技董座邱大剛深耕演算法 搶全球生成式AI訂單

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
美股市意圖。 (路透)

貝瑞出手押寶3檔股票 進場價位曝光

2026-07-08 22:51
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
高盛和摩根史坦利都認為，美股「科技七雄」即將反彈。圖為七雄之一的Nvidia標誌。(路透)

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

2026-07-07 02:24

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現