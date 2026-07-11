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大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

台灣前5月實質薪資年增1.2% 6年最佳

記者洪安怡／綜合報導
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台灣主計總處10日公布最新薪資統計，前五月全體受雇員工經常性薪資平均數為4萬8907元（台幣，下同，約1523美元），年增2.81%，創下近27年來同月次高；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均為4萬4128元（約1374美元），年增1.27%，也是近六年同期新高，顯示勞工薪資持續穩健成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前台灣勞動市場基本面依據各項指標來看，整體發展仍相當穩健。在AI紅利持續發酵與帶動下，不僅雇用人數維持成長態勢，包括經常性薪資與總薪資，無論是與上月相比或是與上年同月相比，皆呈現正成長表現；此外，加班時數亦同步維持年增長，顯示整體勞動市場各項指標皆續朝良性方向發展。

統計顯示，今年前五月全體受雇員工總薪資平均數為35萬1330元，年增2.91%；扣除物價因素後，實質總薪資平均為31萬7000元，年增1.37%，同樣維持正成長。

若觀察5月單月表現，全體受雇員工經常性薪資平均數為4萬9216元，年增2.95%；加計獎金、加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數為6萬2579元，但增幅趨緩，僅年增0.94%。

對此，主計總處表示，這主要與端午節獎金發放時點不同有關。由於前年及去年端午節時間較早，不少企業於5月即發放端午獎金；但今年端午節落點較晚，預估較多企業延至6月發放，可能有些遞延效應，使5月總薪資年增率受到影響，後續可持續觀察1至6月累計數據，更能完整反映端午獎金發放情形。

若以較能反映多數受雇員工薪資水準的中位數觀察，今年前五月經常性薪資中位數為3萬9244元，年增2.94%；扣除物價因素後，實質經常性薪資中位數為3萬4923元，年增1.39%，顯示多數勞工薪資同步成長。

就業市場方面，5月全體受雇員工人數為857.3萬人，較上月增加7000人，較去年同月增加7.6萬人。其中，以製造業月增3000人最多，其次為批發及零售業、住宿及餐飲業，以及支援服務業，各增加2000人。

服務業受雇人數持續增加，住宿及餐飲業受惠母親節、婚宴等節慶消費需求，餐飲市場維持熱絡，推升就業需求。

精華 FAQ

  • 前5月全體受雇員工實質經常性薪資平均為4萬4128元，年增1.27%，為近6年同期新高，顯示在物價因素扣除後，勞工薪資仍維持穩健成長。

  • 5月全體受雇員工總薪資平均為6萬2579元，年增僅0.94%。主計總處指出，主要因端午節獎金發放時點不同，今年較多企業延至6月發放，造成5月增幅受遞延影響。

  • 5月全體受雇員工達857.3萬人，月增7000人、年增7.6萬人；其中製造業月增3000人最多，批發零售、住宿餐飲與支援服務業各增加2000人，服務業就業動能持續擴張。

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