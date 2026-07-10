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中國大模型「階躍星辰」 要搶先進軍AI代理手機

記者謝守真／綜合報導
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繼中國網路大廠字節跳動旗下大模型「豆包」、OpenAI等企業布局AI手機後，媒體報導，中國大模型「六小龍」之一的階躍星辰即將發布AI終端品牌、AI代理系統及首款AI代理手機。

科創板日報報導，階躍星辰即將發布AI終端品牌、智能體系統及其首款AI代理手機。此前，OpenAI已公開押注新一代AI終端，計畫2027年上市。階躍星辰這次搶先進軍AI代理手機，成為全球大模型廠商中率先邁出這一步的玩家。

階躍星辰董事長印奇曾多次公開表示，AGI（通用人工智慧）必須能與物理世界互動，單純依靠數位空間或語言模型架構，無法達成最終目標。

公開資料顯示，階躍星辰成立於2023年4月，總部位於上海，專注於通用人工智慧大模型研發。2026年1月，印奇正式出任董事長。數據顯示，階躍星辰公司註冊資本約人民幣6052萬元，員工規模76人。

報導指出，階躍星辰今年初完成B+輪融資時，手機ODM（原始設計製造）廠華勤技術已成為投資方；今年5月新一輪融資中，另一家ODM企業龍旗科技、圖像感測器供應商豪威集團及中興通訊等消費電子產業鏈企業也加入投資陣營。今朝新聞稱，階躍星辰AI手機將由中國手機ODM廠商華勤技術代工生產。

事實上，階躍星辰布局終端已久，2025年初，執行長姜大昕便將智能終端Agent列為核心發展方向。截至2025年底，中國六成頭部手機品牌已與階躍星辰達成深度合作，模型裝機量超過4,200萬台，涵蓋OPPO、榮耀及中興等品牌。

報導指出，近一年來，全球大模型企業持續向硬體延伸。海外方面，OpenAI與前蘋果首席設計師艾夫（Sir Jony Ive）合作研發AI終端，Meta持續布局AI眼鏡；中國則有字節跳動與中興合作推出豆包手機、飛書與安克推出AI錄音豆、阿里推出夸克AI眼鏡等，AI手機、AI眼鏡及智慧汽車等終端產品布局持續擴大。

每日經濟新聞認為，大模型企業目前主要收入來源包括應用程式介面（API）調用、企業客製化專案、模型授權及會員訂閱，但各模式均面臨不同程度瓶頸，因此硬體被視為推動大模型商業化的重要場景之一。同時，隨著愈來愈多模式企業走向終端，一場圍繞AI入口的新競爭已經拉開序幕。

精華 FAQ

  • 報導指出，階躍星辰即將發布AI終端品牌、智能體系統，以及首款AI代理手機，正式把大模型能力延伸到消費級硬體終端。

  • 因為相較於OpenAI等企業仍在規劃新一代AI終端，階躍星辰已率先對外推出AI代理手機布局，成為全球大模型廠商中較早跨入此領域的玩家。

  • 今年以來，華勤技術、龍旗科技、豪威集團與中興通訊等消費電子鏈企業陸續加入投資；報導並稱其AI手機將由華勤技術負責代工生產。

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