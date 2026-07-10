外資匯出 台央行靠「柳樹理論」穩匯

外資近期持續匯出導致新台幣走貶，中央銀行總裁楊金龍重申對匯率的態度就是「柳樹理論」。(記者曾學仁／攝影)

外資持續匯出引爆新台幣貶值潮，9日兌美元收在32.178元，較前一交易日貶值1.46角。中央銀行總裁楊金龍9日在立法院財委會答詢指出，央行 對匯率 的態度就是「柳樹理論」，匯率要能波動，但不能波動太大；匯率應由市場供需決定，央行角色是「管理」而非「管制」。

中東局勢升溫推升避險情緒，外資從台股提款，匯出力道大，9日總成交量為31.96億美元。立委質詢時關切匯率波動，楊金龍表示，外資匯出是波動主因，外資有時候會把股利留下，但有時也會匯出，要看投資策略而定，央行則要保持穩定，他也提到過去常說的柳樹理論，容許匯率適度波動，必要時適時調節，避免波動過大，「柳樹波動幅度是不大的，除非有颱風」。

他也認為，美元雖然強勢、利率較高，但台灣經濟面佳，出口表現非常好，物價控制得宜，具備足以抵擋強勢美元的基本條件。

楊金龍指出，央行在外匯市場是「管理不是管制」，並不是要把匯率固定在某個價位，而是在市場波動過大、可能失序時進行調節。楊金龍說，央行與美國財政部溝通良好，外匯市場操作也相當透明，央行每季都會公布干預金額，「都是千真萬確的數字」。

對於金管會規畫開放上市櫃公司以美元發放現金股利，楊金龍也表達正面看法。他指出，若企業原本持有美元，卻先換成新台幣發放股利，外資領到新台幣後再買回美元匯出，中間就會形成來回換匯，增加匯率波動。若未來可直接以美元配息，確實有助降低換匯需求，減緩新台幣短線震盪。

匯銀主管表示，外資最近「匯出力道滿猛的」，因此央行也鼓勵出口商適度拋匯，尤其貶到32元後，價位比較甜，有些出口商買入新台幣，一定程度減緩央行的調節壓力。

立委詢問央行減發定存單，是否代表貨幣政策不走緊縮路線。楊金龍表示，上半年累計減發超過1兆元的定存單。首先是今年稅收高，財政部稅收大約5000億到6000億元鎖在央行帳戶；另外，央行首季淨賣匯125億美元，也從市場收回新台幣資金。楊金龍說，他在6月理監事會已經說貨幣政策偏緊，政策沒有變化。