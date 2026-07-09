去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

去年中國智能終端產品出貨量超一億台，其中AI手機、AI電腦今年銷量有望超過非AI產品。圖為民眾在2026上海世界移動通信大會，體驗筆記型電腦展品。（新華社）

中國國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙7日在上海表示，去年中國AI手機、AI電腦等智能終端年出貨量超1億台，今年有望保持高速增長，其中AI手機、AI電腦銷量有望超過非AI產品。

中新社報導，王若蒙指出，去年中國人工智能相關產業規模超1兆元人民幣，初步預測，今年增速在30%以上。一批人工智能企業上市融資，市值屢創新高。這也體現了人工智能對經濟增長強勁的引領作用。

當天，上海市政府新聞辦舉行記者會，介紹2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的籌備進展和人工智能產業發展情況。

關於備受關注的人形機器人，中國工業和信息化部科技司副司長甘小斌表示，今年中國人形機器人全年整機產量有望突破10萬台。製造業是人工智能賦能應用的主戰場。目前，中國規上工業企業人工智能應用普及率已超30%，人形機器人已經開始進工廠、下車間。

上海市委常委、副市長陳傑表示，在「AI+消費」領域，上海重點圍繞（AI）手機等新終端展開布局。到2027年，上海希望實現智能終端產業總體規模突破人民幣3000億元（約441.3億美元）。

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行，圍繞「智能夥伴 共創未來」主題，設置論壇會議、展覽展示、評獎賽事、應用體驗、創新孵化、招才引智六大區塊。

大會展覽總面積首次突破10萬平方公尺，將有1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，其中超300款產品將實現全球首發。智算、具身兩大產業各匯聚超200家企業，數10家龍頭鏈主、央國企及重要外企攜生態夥伴共同參展，集中展示人工智能賦能千行百業的前沿實踐。