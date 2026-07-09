我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年中國智能終端產品出貨量超一億台，其中AI手機、AI電腦今年銷量有望超過非AI...
去年中國智能終端產品出貨量超一億台，其中AI手機、AI電腦今年銷量有望超過非AI產品。圖為民眾在2026上海世界移動通信大會，體驗筆記型電腦展品。（新華社）

中國國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙7日在上海表示，去年中國AI手機、AI電腦等智能終端年出貨量超1億台，今年有望保持高速增長，其中AI手機、AI電腦銷量有望超過非AI產品。

中新社報導，王若蒙指出，去年中國人工智能相關產業規模超1兆元人民幣，初步預測，今年增速在30%以上。一批人工智能企業上市融資，市值屢創新高。這也體現了人工智能對經濟增長強勁的引領作用。     　　

當天，上海市政府新聞辦舉行記者會，介紹2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的籌備進展和人工智能產業發展情況。 　　

關於備受關注的人形機器人，中國工業和信息化部科技司副司長甘小斌表示，今年中國人形機器人全年整機產量有望突破10萬台。製造業是人工智能賦能應用的主戰場。目前，中國規上工業企業人工智能應用普及率已超30%，人形機器人已經開始進工廠、下車間。

上海市委常委、副市長陳傑表示，在「AI+消費」領域，上海重點圍繞（AI）手機等新終端展開布局。到2027年，上海希望實現智能終端產業總體規模突破人民幣3000億元（約441.3億美元）。 　　

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行，圍繞「智能夥伴 共創未來」主題，設置論壇會議、展覽展示、評獎賽事、應用體驗、創新孵化、招才引智六大區塊。

大會展覽總面積首次突破10萬平方公尺，將有1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，其中超300款產品將實現全球首發。智算、具身兩大產業各匯聚超200家企業，數10家龍頭鏈主、央國企及重要外企攜生態夥伴共同參展，集中展示人工智能賦能千行百業的前沿實踐。

精華 FAQ

  • 王若蒙表示，去年中國AI手機、AI電腦等智能終端年出貨量超過1億台，顯示AI終端已進入大規模普及階段，且今年仍有望維持高速增長。

  • 內文指出，去年中國人工智能相關產業規模已超過1兆元人民幣，初步預測今年增速在30%以上，並且已有多家AI企業上市融資、市值創高。

  • 工信部預估今年中國人形機器人全年整機產量有望突破10萬台；上海則聚焦AI手機等新終端，目標在2027年讓智能終端產業規模突破3000億元。

上一則

AI需求疑慮 韓股墜技術性熊市 8日收盤大跌5.4%

延伸閱讀

銷售規模快速增長 中國具身智能產業發展向好

銷售規模快速增長 中國具身智能產業發展向好
中國重押AI產業 十五五經濟隱憂

中國重押AI產業 十五五經濟隱憂
DeepSeek大徵才 所有部門人力將倍增

DeepSeek大徵才 所有部門人力將倍增

宇樹IPO註冊獲准 將成A股人形機器人第一股

宇樹IPO註冊獲准 將成A股人形機器人第一股

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%