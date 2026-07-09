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長鑫存儲DRAM晶片 傳打入蘋果鏈

編譯季晶晶／綜合報導
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長鑫存儲目前是中國DRAM晶片領域的領軍企業，傳出打入蘋果鏈。（取材自長鑫存儲官...
長鑫存儲目前是中國DRAM晶片領域的領軍企業，傳出打入蘋果鏈。（取材自長鑫存儲官網）

中國記憶體晶片廠長鑫存儲（CXMT）翻身了！受惠記憶體需求暴增，長鑫不僅成為北京當局打造本土AI供應鏈的核心，也吸引蘋果（Apple）測試其DRAM晶片，IPO估值上看人民幣3兆元（約4400億美元）。

知情人士透露，蘋果已開始測試長鑫的DRAM晶片，供中國市場販售的裝置使用，同時也與其他美國科技公司共同遊說華府，希望放寬對長鑫產品的使用限制。

受惠於記憶體供不應求，長鑫今年第1季淨利達人民幣330億元（約48.5億美元），扭轉過去十年累計虧損人民幣370億元（約54.4億美元）的局面。該公司目前是全球第四大DRAM製造商，僅次於SK海力士、三星電子及美光。市調機構SemiAnalysis估計，長鑫去年占全球DRAM晶圓產能約11%，2028年可望升至15%。

分析師指出，長鑫持續擴產，短期內仍難壓低記憶體價格，因新增產能幾乎已被客戶預訂，市場至少未來兩年仍將供不應求。但外國競爭對手擔心，長期來看，中國恐重演太陽能與電動車產業模式，在政府補貼下快速擴產，最終掀起價格戰。

長鑫成立於2016年，2019年收購德國已破產記憶體公司Qimonda的關鍵專利，並延攬德國、南韓及台灣人才，也與荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）建立密切合作關係。由於未被列入美國實體清單，目前仍可採購ASML的深紫外光（DUV）設備。

除DRAM外，長鑫下一個挑戰是高頻寬記憶體（HBM）。不過由於無法取得ASML最先進的極紫外光（EUV）設備，HBM良率仍偏低。

精華 FAQ

  • 知情人士稱，蘋果已開始測試長鑫的DRAM晶片，且主要用於中國市場販售的裝置；同時蘋果還與其他美國科技公司遊說華府，希望放寬對長鑫產品的使用限制。

  • 長鑫今年第1季淨利達人民幣330億元，成功扭轉過去10年累計虧損人民幣370億元的局面，主因是記憶體需求暴增、供不應求，帶動出貨與價格表現同步改善。

  • 長鑫下一步要攻克高頻寬記憶體HBM，但因無法取得ASML最先進的EUV設備，只能依賴較舊的DUV製程，導致先進產品的良率與競爭力仍受限制。

Apple 華府

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