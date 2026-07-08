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台灣6月CPI增幅2.6% 一年半新高 連2月踩到2%通膨警戒線

記者洪安怡／綜合報導
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台灣主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增2.6%，已連二月踩到2%通膨警戒線，增幅寫17個月新高，主因是當月適用夏季電價、蔬菜價格受豪雨推升、油料費漲幅仍大，及國際航線燃油附加費「助漲」機票價格。主計總處預估，7月物價漲幅有機會縮減，但仍會在2%以上。

6月生產者物價總指數（PPI）亦較去年同期上漲15.1%，已連續兩月突破10%，反映企業端感受到的物價，仍在高位盤旋。主因是石油及煤製品、電腦電子產品及光學製品、化材、電子零組件上漲所致，凸顯「科技通膨」的一面。

主計總處先前預估第2季CPI平均年增率為2.04%，但昨日公布實際數據為2.17%，不僅高於預測，也寫下近五季新高。7日公布的6月七大類物價全數上揚，其中以交通及通訊類年增4.14%漲幅最大，其次為教養娛樂類年漲3.6%，雜項類年漲3.3%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，6月蔬菜價格主要受天候影響，中東戰爭則推升燃油附加費，隨著6、7月燃油附加費持續調降，主計總處將持續觀察影響面是否縮小。

對於通膨是否已經拉警報？曹志弘強調，主計總處對於通膨並無定義，央行設定的2%為政策目標。根據國際慣例，通膨需具備持續性、顯著性及普遍性三大條件，以目前國內數據觀察，尚不符合國際認定的通膨標準。

曹志弘補充，衡量物價壓力應與薪資成長連結，這幾年國內名目薪資成長率明顯高於物價漲幅，只要實質薪資維持正成長，目前物價仍屬於溫和上漲。

展望7月，曹志弘指出，端午節慶效應將消失，加上國際原油價格目前回落，預期7月整體CPI漲幅將較6月收斂，但受颱風等天候因素不確定性影響，預計仍會維持在2%以上。

與國際相比，我6月CPI為2.6%，南韓3.2%，歐元區漲2.8%。台灣5月CPI則為2.2%，美國為4.2%，歐元區3.2%，南韓3.1%，香港2.0%，新加坡1.8%、中國大陸1.2%。

精華 FAQ

  • 主計總處指出，6月CPI年增2.6%，主要受夏季電價、豪雨推升蔬菜價格、油料費漲幅擴大，以及國際航線燃油附加費帶動機票上漲所影響，因此寫下17個月新高。

  • 主計總處表示，央行2%是政策目標，但依國際慣例，通膨需具持續性、顯著性與普遍性。以目前數據來看，尚不符合國際認定的通膨標準，仍屬溫和上漲。

  • 主計總處預估，隨端午節慶效應消失、國際原油價格回落，7月CPI漲幅有機會較6月收斂；但若颱風等天候因素影響蔬果供應，整體漲幅仍可能維持在2%以上。

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