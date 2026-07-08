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中國人行黃金儲備7544萬盎司 連20月增加

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國人民銀行連續20個月增持黃金。（路透）
中國人民銀行連續20個月增持黃金。（路透）

根據中國人民銀行（中國央行）、國家外匯管理局7日公布最新官方數據，截至6月末，中國外匯存底為3兆4163億美元，較5月末下降260億美元；黃金儲備達7544萬盎司，連續20個月增加，較5月末增加48萬盎司，創下逾兩年半來單月最大增持幅度。

此前5月的黃金儲備數據為7496萬盎司，單月增持32萬盎司，而6月增持力度進一步加大，延續2026年3月以來單月購金規模持續提升態勢。

目前中國黃金儲備在官方儲備中的占比仍明顯低於全球約15%的平均水準，後續人行持續增持黃金仍是優化儲備結構的大方向。

人民網引述業界分析，人民銀行繼續增持黃金，有助於實現外匯儲備資產組合的多元化，保障外匯儲備的安全性和流動性。黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，人行增持黃金將強化主權貨幣的信用，為穩慎推進人民幣國際化創造有利條件。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，中國央行連續20個月增持黃金，根本原因是本屆美國政府上台後，全球政治、經濟形勢出現新變化。雖然黃金價格處於歷史高位，但從國際儲備結構的角度出發，增持黃金的必要性上升。

他也提到，相比其他國家的黃金儲備的占比，目前中國黃金儲備佔比明顯偏低，後期仍有較大增持空間。

路透指出，與過去幾個月的數據相比，人民銀行今年6月黃金儲備仍創下逾兩年半來最大單月增幅。不過面對國際金價大幅下跌，中國黃金儲備帳面價值有所下降，截至6月底為3037.2億美元，低於5月底的3407.5億美元。

世界黃金協會發布的最新統計數據顯示，各國央行在5月重新買進黃金，步伐更加積極。

其中，人民銀行今年截至5月累計增持黃金25公噸，為今年全球前三大黃金買家之一。

中國5月底外匯存底創下逾十年新高的3.44兆美元，6月底則按月減少260億美元，主因‌美元指數當月顯著回升‌，導致非美元貨幣兌美元貶值，以外幣計價的儲備資產折算成美元後金額減少。

同時，全球主要金融資產價格漲跌互現（美股高位回檔、債券指數微漲），部分持有資產市值下降。

上述兩項估值效應疊加，造成了外匯存底規模小幅下滑，‌並非源於跨境資本大規模流出或人行干預匯市‌。‌‌

精華 FAQ

  • 截至6月底，中國黃金儲備增至7544萬盎司，較5月底增加48萬盎司，已連續20個月上升，並寫下逾兩年半以來單月最大增持幅度。

  • 6月底外匯存底降至3兆4163億美元，主要是美元指數回升，使非美元資產折算後縮水，加上部分全球金融資產價格波動，屬估值效應所致。

  • 分析認為，持續增持黃金有助於分散外匯儲備風險、提升資產安全性與流動性，也能強化主權貨幣信用，為人民幣國際化提供支撐。

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