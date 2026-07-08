中國製NAND Flash晶片 打進國際PC鏈 打破日韓廠壟斷局面

聯想銷美商務筆電首次搭載長江存儲固態硬碟，此舉象徵中國製NAND Flash打入國際主流PC市場。（取自長江存儲微信公眾號）

多家硬體評測媒體證實，全球個人電腦（PC）龍頭聯想的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電近期在美國、德國 等市場上市，並發現其首次搭載長江存儲的固態硬碟（SSD）。分析認為，此舉顯示中國製NAND Flash晶片已以OEM預裝形式進入國際主流PC供應鏈。

國際科技評測媒體Notebookcheck稱，在拆解和測試聯想針對包括美國、德國等市場推出的ThinkBook 14 G9 IPL商務筆電時發現，其筆電搭載長江存儲512GB PCIe 4.0 NVMe SSD。

實測數據顯示，該固態硬碟採用3D QLC快閃記憶體，其優點為大容量與高性價比，缺點則是寫入速度較慢與耐用度較低。

Notebookcheck指，該SSD性能在商務筆電中處於中等水準，雖與頂級PCIe 4.0/5.0 SSD產品仍有差距，但對日常辦公、網頁瀏覽和數據處理等場景而言足夠使用。

該媒體分析，ThinkBook 14 G9 IPL定位為面向中小企業和主流辦公用戶的商務筆電，目標用戶對極致記憶體性能並不敏感。

美國科技媒體Tom’s Hardware針對上述測評稱，這是有記錄來首次有大型OEM預裝廠商，「在面向美國銷售的筆記型電腦中，搭載長江存儲的SSD」。

芯智訊提到，全球筆電預裝SSD市場過去十多年主要由三星、鎧俠、西部數據、SK海力士等廠商占據。長江存儲雖快速追趕技術，但較少進入海外主流PC品牌整機預裝。報導認為，此舉象徵中國NAND Flash晶片以OEM預裝形式，正式進入國際主流PC市場，打破美、日、韓廠商的壟斷局面。

報導稱，AI資料中心自2025年來需求增長，推升NAND Flash和DRAM需求，部分記憶體廠商將產能和供貨優先轉向資料中心及企業級市場，消費級PC記憶晶片供應受到影響，大型PC製造商面臨供應與成本壓力。

基於此，廠商紛紛尋求多元供應鏈方案。而聯想為解決自身供應鏈緊缺問題，因此將長江存儲納入其全球採購體系。

根據市場研究機構IDC數據，今年第1季，聯想PC出貨量年增8.6%達1,650萬台，市占率為25.2%，穩居全球第一。

長江存儲此前已被美國商務部列入實體清單，但該清單主要限制美國技術向其出口，並未直接禁止搭載其晶片的終端產品在海外銷售。目前包括蘋果在內的多家國際品牌也在接觸長江存儲及中國DRAM廠商長鑫存儲，以尋求多元供應來源。