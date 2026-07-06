中國銅箔基板龍頭 建滔今年第6度漲價

中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板6日再向客戶發出漲價函。(本報資料照片)

中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板6日再向客戶發出漲價函，宣布自即日接單起，將對於旗下部分產品進行漲價，漲幅為10%-15%。這已是建滔年內發出第六張漲價函，此次漲幅超出市場預期，且距離上次漲價僅隔20天。分析認為，CCL價格上漲周期保守預計將延續至2027年上半年。

在CCL漲勢不停歇狀態下，市場卻傳出下游記憶體製造商要求載板廠降價。經濟觀察網報導，建滔積層板受下游客戶要求載板廠商降價消息影響，近日股價出現較大跌幅，因市場對PCB產業鏈漲價預期逆轉，若降價壓力從IC載板蔓延至整個PCB產業鏈，行業高景氣度將面臨考驗。

在市場預期載板廠降價氛圍下，作為載板上游材料的建滔CCL仍做出漲價決定。具體而言，FR-4（1.3mm以上厚度）漲價15%；CEM-1/22F漲價10%，PP漲價15%，銅箔加工費1.50z以下漲價人民幣5元/KG、2z漲價人民幣8元/KG。公告解釋稱，此次漲價是由於近期市場需求持續攀升，帶動上游玻纖布、銅箔等核心主材供應日趨緊缺、價格大漲。

前述消息一度引發建滔系相關個股6日一度大漲，其中建滔積層板和建滔集團早盤一度漲超5%，隨後集體大幅走低，建滔積層板收盤跌超12%，建滔集團跌逾9%。另受到機構判斷輝達Kyber NVL144延遲主因在於PCB中板製造技術面臨重大挑戰影響，港股PCB族群多數走低。

除了供應鏈博弈和利多落地帶來的獲利回吐外，建滔系個股6日領跌的另一個關鍵在於核心管理層與大股東的密集減持。

事實上，建滔集團此前已漲價五次，時間點落在3月10日、4月3日、4月28日、5月27日、6月16日，不同材料漲幅分別落在10%、10%、10%、20%與15%。