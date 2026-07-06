台央行放手 台幣貶破32元 探3個月低價

台股 6日開高走低，電子權值股多頭轉弱，大盤失守5日線。新台幣匯價受到外資匯出以及美元指數走強因素影響，盤中一度貶至32.079元(台幣，下同)，重貶1.49角，收盤貶幅收斂，以32.025元收盤，貶值9.5分，呈連四貶，再探3月25日逾三個月新低價，成交量31.09億美元。匯銀估，下個波挑戰32.2元。

匯銀人士指出，外資匯出逾18億美元，7月起進入除權息旺季，本周台積電 即將發放股息就高達1,555.5億元，預計仍有匯出壓力，新台幣失守32元符合預期。此外，由於國際油價已回跌至7字頭，央行認為「輸入性通膨」壓力減輕，因此，昨天並未強力阻貶，而讓收盤價看到「32」字頭。

匯銀表示，外資昨再賣超台股255億元，連三個交易日共計賣超達1,923億元。台股昨收盤股價失守5日線，且權值股欲振乏力。部分外資機構為遵循其投資組合對各國股市的配置比重（如MSCI指數），必須在台、韓等漲幅較大的市場中降低持股。

台央行外匯局局長蔡烱民表示，近期影響新台幣匯價走勢的二個重要因子為國際美元和全球股市，特別是科技股資金流向。近期日圓匯價貶破162，新台幣以名目有效匯率顯示，今年初至6月底幾乎零變動，顯示新台幣相對一籃子貨幣表現仍呈穩定。

對於今年聯準會（Fed）是否可能升息？蔡烱民表示，今年Fed應該都不會升、降息，主因包括：油價已回落至美伊衝突前水準，美國國內汽油價格亦持續下降。這顯示商品端通膨正在降溫。

儘管部分3C產品（如Apple）因成本反映而近期有調漲價格，但這類影響是一次性的，不具持續性。此外薪資與房租等核心通膨指標則維持在相對穩定水準。上周公布的非農就業數據顯示，美國就業市場的增長已顯著緩和，這給予Fed更多時間觀察數據，不必急於採取行動。