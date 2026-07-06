台積法說有望報佳音 全年展望拚二度上修

台積電 將於16日召開法說會，法人搶先看旺，預期受惠於Nvidia輝達(另稱英偉達)、超微 等大客戶AI、高速運算（HPC）新平台效益，加上蘋果新機出貨備貨潮，台積電最快有望在本次法說會二度上修全年展望，樂觀情境下，美元營收年增率有望挑戰近四成。

台積電目前處於法說會前緘默期，強調有關業績展望相關資訊，依公司公告為準。

台積電於4月法說會首度上修2026年營運展望，董事長魏哲家 當時指出，對未來幾年AI發展趨勢有信心，並相信台積電強大的技術差異化和廣泛的客戶基礎支持下，半導體需求將繼續保持強勁，對2026年美元營收年成長超過30%充滿信心。

魏哲家並於台積電6月股東會上透露，台積電加大力道擴產能給客戶，但客戶生意成長快速，遠超乎預料。

財報顯示，台積電2025年美元營收首次站上千億美元、達約1224.2億美元，較2024年的900.83億美元成長35.9%。

法人看好，台積電受惠於AI應用持續百花齊放，加上先進製程領先者紅利，同時持續反映價值調整報價，預估今年美元營收年增幅度可望較先前預測再度上修。

法人預期，在美元營收逐季挑戰新高的基礎上，台積電2026年美元營收可望來到1640億美元至1714億美元區間。整體來看，年增率可望上修到34%至36%，樂觀情境下，年增率可望達將近四成。

就第3季而言，台積電受惠持續反映銷售價值，3奈米以下先進製程出貨價量齊揚，隨著輝達與超微等非蘋客戶新平台放量，及蘋果旗艦機種導入2奈米製程，高速運算營收占比可望維持高檔。

法人估，台積電第3季3奈米以下先進製程營收占比挑戰65%，高階智慧手機貢獻產值也可望成長。數據顯示，台積電今年首季高速運算營收占比已達61%，其次是智慧手機的26%。

台積電統計，今年首季3奈米製程出貨占25%；5奈米製程出貨36%，為營收最大宗貢獻來源；7奈米製程出貨則占13%。首季先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收占比達當季晶圓銷售金額的74%。

業界看好，隨台積電3奈米家族新產能下半年加速開出、客戶群積極採用，後續3奈米營收貢獻將首度超越5奈米，帶動台積電營運動能衝勁十足。