中國電動車發威 在歐洲銷量首超日系車

歐洲車市電動化轉型持續推進，中國車企加速搶占市場，五月在歐洲銷量首度超越日系車。（新華社）

在歐洲車市電動化轉型持續推進之際，中國車企在純電與混合動力產品帶動下加速搶占該市場。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，5月中國車在歐洲31國新車註冊量首次超越日本 車企。分析認為這數據反映歐洲燃油車市場收縮與產品結構轉換正在重塑競爭格局。

第一財經指，燃油車在歐洲市場空間正加速收縮，加上歐洲各國政策與產業競爭使市占率波動，中國車企則持續加速在地化布局以強化競爭力；不論是在歐盟 27國市場，還是拓展至英國、歐洲自由貿易聯盟（EFTA）共31國，5家中國主力車企5月新車註冊量年比增幅均達60%以上。兩種口徑下，陸車企銷量均超過日車企。

ACEA數據顯示，比亞迪、上汽、吉利、奇瑞與零跑5月合計銷量13.120000輛，年增64.59%；日系6大車企合計13.40000輛，年減3.13%，中國車企領先約8000輛。市場占比方面，中國品牌達12.01%，日本為11.32%。

從企業表現看，中國車企增長明顯，比亞迪年增136.57%、奇瑞244.1%、零跑465.1%，帶動整體增量超過5.4萬輛；日系則分化明顯，豐田小跌0.6%，日產下降16%，三菱跌44.7%。

報導指，此次變化發生在歐洲車市溫和成長背景下。5月歐洲新車註冊量115.25萬輛，年增3.6%，前5個月增長4.5%。但成長主要來自電動化結構轉換，而非燃油車需求回升。

在歐盟市場的動力結構上，純電動車 占比升至20%，插電混動升至9.7%，油電混動為37.8%；燃油車已降至30.1%，較去年38%明顯下滑。

在產品結構差異下，中國車企更能受惠歐洲電動化需求，而日系純電與插混布局相對薄弱，限制其市場表現。