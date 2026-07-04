華為新旗艦機9月亮相 性能提高40%、還有三折疊手機

華為預計將在9月推出Mate 90系列手機及新一代U型三折疊手機Mate XT 2。（路透）

華為 預計將在9月推出Mate 90系列手機及新一代U型三折疊手機Mate XT 2，值得注意的是，新機將搭載華為最新的麒麟9050晶片，號稱綜合性能將比前一代晶片提高40%。

另外，蘋果同樣將在9月發表新一代iPhone 18 Pro系列，並帶來首款折疊手機iPhone Ultra，華為與蘋果將在高階旗艦機、折疊機產品上展開正面競爭。

新浪財經報導，華為本次新機性能將大幅提升，Mate XT 2將首發搭載麒麟9050系列旗艦晶片，該晶片首次採用華為自研邏輯折疊技術，依託全新自由邏輯設計思路，把單層平面電路拓展為雙層耦合架構，電晶體密度大幅提升，延遲、功耗、峰值性能同步優化，也是中國國產晶片架構層面的一次跨越式創新。

參考前代麒麟9030的產品規劃策略，當年同步推出標準版與Pro版兩款晶片，業內普遍預判麒麟9050系列也會區分高低兩個版本。定位頂級旗艦的Mate XT 2，將會搭載規格更強的麒麟9050 Pro版本，充分釋放三折疊大屏多工、AI運算的算力需求。

在2026國際電路系統研討會上，華為半導體業務總裁何庭波才宣布，全球首款量產搭載邏輯折疊技術的「麒麟2026」手機晶片，將於2026年秋季正式面世。外界預期將搭載在Mate 90系列手機及新一代三折疊手機Mate XT 2。

晶片摒棄傳統靠縮小電晶體尺寸提升性能的幾何縮微思路，改用雙層垂直堆疊+時間縮微方案，在不依賴先進曝光工藝的前提下，實現性能與能效跨越式升級。按照產品規畫，麒麟9050分標準版與高階Pro版本，Pro版專供Mate 90高配機型與新款三折疊機，成為兩款產品的性能基石。

快科技報導，華為Mate XT 2新機，將首創U型三折疊形態，該機配備內外兩塊螢幕，透過獨特的鉸鏈結構，內屏在折疊時兩側向內收攏，將主屏完整包裹其中，所有柔性顯示面板均收納於機身內部，大幅提升機身的抗摔和防刮能力。

從市場節奏來看，華為Mate XT系列一直屬於高階稀缺折疊機，初代上市後長期處於一機難求狀態。Mate XT 2首批備貨規模不大，加上全新折疊結構、新一代自研晶片兩大重磅升級，上市後搶購熱度將持續走高。