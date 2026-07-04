中記憶體模組龍頭 上半年獲利估暴增743倍

受到下游需求增加以及全球記憶體產能總體增長有限影響，江波龍預計，今年上半年淨利潤人民幣92億元到110億元，年增622倍至743倍。（取材自江波龍官網）

中國記憶體模組廠龍頭江波龍3日公布今年上半年財報預告，今年上半年營收220億元至250億元（人民幣，下同，約32億至37億美元），年增115.8％至145.2%；淨利潤92億元至110億元，年增高達622倍至743倍。

江波龍表示，今年上半年受下游需求增加以及全球記憶體晶圓產能總體增長有限的影響，全球半導體記憶體產業景氣，為公司創造了良好的外部環境。同時，公司與多家全球主要記憶體晶圓廠順利續簽晶圓供應協定，保障記憶體晶圓的供應。

江波龍公告披露的一項聯合驗證結果值得關注，江波龍與美國超微（AMD）完成聯合調優，實現公司固態硬碟（SSD）記憶體結合HLC技術後，支援端側AI產品的DRAM使用量下降約40%。這一技術路徑若能規模化推廣，意味著在終端設備記憶體成本控制與AI性能之間找到新的平衡點，有望打開更廣泛的市場應用空間。

今年第1季度，江波龍的業績也大幅改善，營收99億元，年增132%，淨利潤38.6億元，轉虧為盈。

在技術層面，江波龍將端側AI定位為核心戰略方向。公司以自研SPU主控晶片及HLC軟體架構為技術底座，並依託自有高端封測產能將研發成果加速落地，系統布局端側AI記憶體的多元化需求。

記憶體廠的淨利潤增長十分快速。今年第1季，SK海力士營收52.5兆韓元（約375億美元），營業利潤37.6兆韓元。該公司季度銷售額首次突破50兆韓元大關，營業利潤則年增405%。

三星電子今年第1季營收133兆韓元，年增68%，營業利潤57.2兆韓元，年增755%。該季度三星電子營業利潤超過去年全年。

今年第1季，長鑫科技營收508億元，年增719.1%，淨利潤247.6億元，轉虧為盈。長鑫科技預計今年上半年淨利潤660億元到750億元，淨利潤500億元至570億元。