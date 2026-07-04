我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

台股股王信驊營收超威 創下3個新高

記者李孟珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
信驊科技董事長林鴻明。（圖／信驊科技提供）
信驊科技董事長林鴻明。（圖／信驊科技提供）

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠暨股王信驊3日公告今年6月營收為13.1億元（新台幣，下同，約4113萬美元），月增2.2%、年增67.5%；第2季合併營收來到38.71億元，季增23%、年增72.3%，超越原先法說會預期的34億至36億元目標。累計今年上半年營收70.18億元，年成長62.7%。單月、單季與上半年均創新高。

外資認為，CPU伺服器需求顯著增加，成為信驊BMC出貨成長的重要推力，雖然基板供應限制可能壓抑第3季營收上行空間，約落在41億至43億元，市場共識則約在43億元，最終研判最樂觀可達47億元，且隨著供應狀況改善，更多封測廠加入供應鏈，信驊第4季營收還能較第3季明顯季增。

展望後市，董事長林鴻明先前表示，AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫，客戶拉貨動能強勁，今年接單明顯優於預期，已有客戶提前規畫明年需求，目前雖仍有供應鏈瓶頸，仍看好下半年營收較上半年明顯成長，明年持續看俏。

林鴻明指出，去年底客戶釋出的需求預估仍相對保守，今年元月起，訂單需求快速攀升，甚至出現翻倍成長盛況，研判與代理式AI應用快速興起，帶動企業對資料中心與運算基礎設施的投資需求持續擴大。

他說，信驊除積極爭取更多關鍵零組件供應商，也新增封裝測試合作夥伴，透過擴大供應來源，提升出貨能力。林鴻明對明年展望樂觀，強調「當前看到的訂單需求量相當龐大」，不論AI伺服器或一般型伺服器市場都維持健康成長趨勢，加上新一代BMC晶片「AST2700」開始放量出貨，將成為推升營運向上重要引擎。

外資指出，先前已將信驊2026年BMC出貨預估自2025年12月的2200萬顆，上修至2026年3月估計的2500萬至3000萬顆，主要因素是一般伺服器與AI伺服器需求強勁，反映客戶端可能超額下單情況。但過去三個月，信驊客戶訂單持續上修，接單出貨比（book-to-bill ratio）高於2，訂單能見度明顯優於過往。

精華 FAQ

  • 信驊6月營收達13.1億元，月增2.2%、年增67.5%；第二季營收38.71億元，季增23%、年增72.3%，且上半年營收70.18億元也創新高，主因是伺服器需求大幅升溫。

  • 外資認為第三季受基板供應限制，營收可能落在41億至43億元，但若供應改善與更多封測廠加入，第四季營收可望較第三季明顯成長，整體趨勢仍偏向上行。

  • 董事長林鴻明指出，AI伺服器與一般伺服器需求同步升溫，客戶提前規畫明年訂單，新晶片AST2700也開始放量出貨，加上供應鏈持續擴充，對明年營運保持樂觀。

上一則

美股展望／下半年先看晶片股能否止血 迎資金輪動關鍵考驗

下一則

查克柏格坦承 Meta重組執行失當、AI代理發展不如預期

延伸閱讀

中國本土AI晶片第1股 寒武紀市值破兆元

中國本土AI晶片第1股 寒武紀市值破兆元
美光財報猛 顯示AI熱潮未退燒 點火晶片股行情

美光財報猛 顯示AI熱潮未退燒 點火晶片股行情
晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？
連16紅 台灣外銷訂單894.8億美元 寫最旺5月

連16紅 台灣外銷訂單894.8億美元 寫最旺5月

熱門新聞

香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
美股透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。（美聯社）

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

2026-06-27 02:00
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。(路透)

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

2026-07-01 21:19
美國6月非農就業報告不如預期，沖淡市場對聯準會（Fed）近期升息的預期，美元隨之走軟，正朝4月來最大周線跌幅邁進。路透

美元邁向4月來最大周線跌幅 是漲勢停頓或走貶的開始？

2026-07-03 13:19

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐