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宇樹IPO註冊獲准 將成A股人形機器人第一股

記者林宸誼／綜合報導
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中國證監會網站2日顯示，同意宇樹科技首次公開發行股票註冊。宇樹拿到A股「入場券」...
中國證監會網站2日顯示，同意宇樹科技首次公開發行股票註冊。宇樹拿到A股「入場券」，將成為A股「人形機器人第一股」。圖為宇樹科技位在上海的旗艦店。(記者林宸誼／攝影)

中國證監會網站公告，同意宇樹科技首次公開發行股票（IPO）註冊。這代表宇樹科技從今年3月20日科創板IPO申請獲受理，到7月2日註冊生效，僅用時104天，創下科創板預先審閱機制落地以來的最快審核紀錄，將成為A股「人形機器人第一股」。

招股書顯示，宇樹科技擬公開發行不低於4044萬股，新股發行比率不低於10%，計畫募資人民幣42億元，對應發行估值約人民幣420億元。

科創板日報報導，成立於2016年的宇樹科技，最初以四足機器人起家，憑藉全棧自研的伺服電機、運動控制演算法和成本控制能力，四足機器人累計銷量已突破3萬台。

同時，自2023年自研推出首款人形機器人H1及2024年推出中型人形機器人G1以來，宇樹科技機器人銷量增速較快。2025年，公司人形機器人出貨量已超5500台，居全球第一。

宇樹科技已成為中國少有的已盈利的具身智慧企業。2023年至2025年，營收分別為人民幣1.5億元、3.9億元和16.9億元；淨利潤分別為人民幣-0.1億元、0.7億元和5.9億元。

多名業內專家分析表示，2026年是人形機器人「規模化交付元年」或「場景驗證元年」。人形機器人將從實驗室展示、發布會演示，開始進入小批量生產、訂單交付和真實場景測試。短期最先落地的仍然是工業、科研教育、商業展示、巡檢安防、物流搬運等B端和半B端場景。

全球來看，人形機器人供應商主要來自中國、美國和日本，其中中國企業數量占比達到51%，美國23%。市場競爭方面，主流的供應商是機器人企業，例如中國本土的宇樹科技、優必選等。

精華 FAQ

  • 宇樹科技IPO註冊獲准後，將成為A股首家人形機器人上市公司，具指標性意義。這不僅反映資本市場對具身智慧產業的認可，也代表相關產業鏈進入更受關注的發展階段。

  • 宇樹科技自今年3月20日科創板IPO申請獲受理，至7月2日註冊生效，僅用104天。此速度創下科創板預先審閱機制落地以來的最快審核紀錄，顯示其上市進程非常順利。

  • 宇樹科技從四足機器人起家，四足產品累計銷量已逾3萬台；人形機器人H1與G1推出後，2025年出貨量已超5500台居全球第一，同時營收與淨利也持續成長。

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