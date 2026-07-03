Nvidia揪伴攻智慧工廠 台鏈受惠

輝達和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。（路透）

Nvidia輝達 （另稱英偉達）在官網發布新聞宣布，正和AI雲端業者合作，推出全新AI基礎設施合作模式，將以營收分成和信用支援的模式，與AI雲端服務業者共同部署「大型、多租戶AI工廠」，協助新創公司、模型開發商、企業與研究機構更快取得AI運算資源，也為輝達打造運算用量的經常性收入。

輝達揪伴強攻AI工廠商機，最新AI基礎設施合作模式希望讓算力滲透至更多企業用戶。法人預期，鴻海 、廣達、緯創與緯穎等AI伺服器與基礎設施供應商，可望持續受惠。

鴻海2日表示，已是輝達推動AI基建布局的重要合作夥伴之一，共同推動新一代AI工廠與先進製造能力。鴻海透露，旗下美國德州休士頓廠區將利用輝達的AI系統提升製造能力，包括GB300托盤模組（tray modules）；並以數位孿生（Digital Twins）設計與驗證工廠結構、AI及機器人系統，展現AI技術在先進製造場域的實際應用。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，全球正邁向AI工廠時代，算力需求持續爆發，預計到2030年，全球資料中心投資金額將達1.6兆美元。

輝達執行長黃仁勳稱新一代資料中心稱為AI工廠，核心不再是儲存和傳輸檔案，而是生產詞元（Token）成為程式碼、答案、設計、行動和服務的原材料。全球目前有近40個國家部署以輝達基礎設施驅動的AI工廠，將基礎建設投資轉為創造經濟價值的生產系統。

根據輝達揭露的這套新模式內容，AI雲端業者透過輝達DSX平台建置的AI工廠提供雲端運算服務，大規模產生算力。輝達除銷售晶片產品，也分得支援算力帶來的雲端營收。輝達不僅賣AI硬體產品，還提供算力給有需要的業者，減輕新創、中小企業的投資負擔；輝達可望擴大營運版圖，取得穩定分潤營收。

澳洲業者Sharon AI與Firmus為首批合作夥伴。Sharon AI與輝達簽訂六年策略合作，將在澳洲新增72MW（百萬瓦）資料中心容量。