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倫敦金屬交易所擬放寬倉儲規定 助香港打造金屬交易樞紐

記者張鈺琪／即時報導
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倫敦金屬交易所（LME）據報正考慮放寬部分倉儲規定，包括允許鋁產品在戶外存放，以...
倫敦金屬交易所（LME）據報正考慮放寬部分倉儲規定，包括允許鋁產品在戶外存放，以提升香港作為金屬倉儲與交易中心的吸引力。圖為香港維多利亞港及高樓大廈。（路透）

倫敦金屬交易所（LME）據報正考慮放寬部分倉儲規定，包括允許鋁產品在戶外存放，以提升香港作為金屬倉儲與交易中心的吸引力。有業內人士指，香港去年7月成為LME認可倉儲地點後，實際存放金屬數量仍十分有限；相關調整也被視為中國希望提高在全球金屬市場影響力的一環。

路透2日報導，4名業內知情人士透露，LME正研究放寬倉儲規定，其中包括依不同地點、情況，允許鋁產品在戶外存放。這項調整主要是針對香港，因當地適合金屬倉儲的空間有限。

其中的2名知情人士表示，香港交易及結算所高層曾詢問倉儲公司，如果要讓香港成為具可行性的金屬倉儲地點，還有哪些障礙需要排除。

報導指，LME今年3月發布諮詢文件，提出可按不同地點情況，考慮允許鋁產品戶外存放。LME在文件中表示，部分地點倉儲空間供應問題引發討論，是否可透過戶外存放緩解空間壓力。該項諮詢已於5月8日截止，但市場回饋結果尚未公布。

LME已有149年歷史，是全球歷史最悠久、規模最大的金屬交易市場，目前由香港交易所持有。LME長期希望能在全球最大工業金屬消費地中國設立認可倉儲設施；另一方面，中國也希望在全球金屬市場扮演更大角色，包括推動更多中國券商申請成為LME會員。

LME曾在1990年代中期短暫允許鋁產品戶外存放，但後來因擔心天候損害與安全問題而停止相關做法。LME主席威廉森（John Williamson）今年5月表示，交易所已將倉儲網路擴至香港，強化香港作為樞紐的角色，並凸顯其與中國「無可比擬的連結優勢」。

知情人士並稱，作為推動香港倉儲業務的一部分，LME將允許在香港任何地點設立認可倉庫；相較之下，其他倉儲地點通常要求倉庫靠近港口。

不過，香港要發展成LME金屬倉儲中心仍面臨成本與空間限制。LME倉庫通常設在金屬淨消費地，也就是製造商需要實體金屬的地區，但香港並不符合這種典型模式，當地經濟以服務業為主，占經濟比重超過9成。

香港也是LME體系裡原鋁倉儲成本最高的地點，每噸每日租金為66美分（約新台幣21元），約比其它地點平均高出21%；銅與鎳在香港的倉儲租金也高出約21%。此外，香港倉庫多為多層樓建築，不適合存放重金屬，因高樓層承重能力有限。LME數據顯示，香港5月僅占LME倉庫總庫存約1.7%。

數據也顯示，香港倉庫5月存放金屬量為24,665噸，低於新加坡的483,381噸、南韓的280,646噸，以及台灣的265,345噸。

LME回應路透詢問時表示，對香港倉儲業務發展「非常滿意」，香港目前已是LME按庫存計算的第9大倉儲地點，且許多倉庫接近滿載。LME並稱，新增香港作為倉儲地點，反映其致力於在全球主要貿易走廊提供倉儲服務，未來數周將向市場公布倉儲諮詢回饋。

精華 FAQ

  • LME正研究按地點情況放寬規定，重點是允許鋁產品在戶外存放，主要針對香港倉儲空間不足的問題，以提高當地作為金屬倉儲與交易中心的吸引力。

  • 雖然香港去年7月已成為認可倉儲地點，但實際庫存僅占約1.7%，主因是倉租高、空間有限，多層倉庫不利重金屬存放，且並非典型金屬淨消費地。

  • 香港面臨成本與空間雙重限制，原鋁倉儲費用是LME體系中最高之一，且倉庫承重與地理條件受限；即使放寬規定，能否吸引大量庫存仍待觀察。

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