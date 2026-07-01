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台股擬一盤到底延時交易 一線營業員反彈

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證交所擬延長交易 (製表／財經中心)
證交所擬延長交易 (製表／財經中心)

台股已躍居全球市值第五大、單日平均成交量破兆，有立委關切台股是否有機會延長交易時間，證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午3時30分一致（台灣時間2時30分），但前提仍是券商IT系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。

本報系聯合報報導，林修銘昨在立法院財委會備詢指出，台股與各國主要股市相比，交易時間的確較短，對於延長交易時間和國際接軌，正和券商溝通當中。他說，台股現在是一盤到底，券商希望若交易時間延長，也能一盤到底。

林修銘會後受訪時說，系統的穩定絕對優先於延長交易時間，當前重要的是確保股市交易時的資訊系統穩定，券商不要再發生系統擁塞而當機、轉圈圈等損及投資人權益的問題，因為能否延長交易和券商的資訊系統容量有關，因此要等到券商的資訊系統穩定，才能推動延長交易時間。

股市投資專家表示，延長交易時間，對一般投資人看盤會更辛苦，因為原本專注台股的時間集中在上半天，延長後就得持續關注到下午。

對當沖客而言，延長交易等於提供更多操作當沖的機會，可操作的時間拉長，當沖次數就能增加。專家表示，結合現有的盤後期貨交易，延長股市交易時間將促使市場呈現幾乎24小時不收盤的連續性。

券商公會理事長、台新證董事長陳俊宏則說，台股目前交易量大、波動也大，延長交易時間茲事體大，「建議再看看」，現階段讓市場穩定成長比較重要。

市場人士表示，對券商來說，交易時間拉長，營業員、後台、客服、資訊維運及銀行交割作業都必須配合延後，系統穩定度與作業成本也會同步提高。

另據台北中國時報報導，對證交所擬延長台股交易到3點半，第一線的營業員多數反彈，紛紛反映「工時也要延長」，加上盤後交易，等於下午4點半後才能對帳，營業員表示，工作多是「加量不加價」，直言「政府想錢想瘋了」，累死營業員與後台作業人員。

法人指稱，台股延長交易牽涉層面廣泛，不僅牽涉券商軟體修改、人員成本增加等議題，由於銀行多營業到3點半，但交易會牽涉到匯款、交割等作業，可能也需要銀行延長營業時間來配合，政府應先擬好相關配套措施再實施，才會比較妥當。

金管會主委彭金隆踩煞車，說交易制度優化需要很審慎，要考量投資人習慣，要有社會共識才會真正推動。

有不少網友支持改革，希望台股朝國際市場靠攏，但也有人認為，現在下午1點半收盤，如果延長到3點半，那大家「上班時間又更短了」、「下午也不用上班繼續看盤囉」、「會不會變成全民專職炒股」？「現在這樣就很好了不要亂改」！

台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 證交所董事長林修銘表示，較理想的方向是維持一盤到底，並將交易時間延長一小時或一個半小時，甚至與日股收盤時間接軌，但仍須視整體配套而定。

  • 因為交易時間拉長會增加券商資訊系統負荷，若出現擁塞、當機或轉圈圈，將直接損及投資人權益，因此必須先確認券商IT系統夠穩、夠有韌性再談推動。

  • 營業員認為工時與工作量都會增加，對帳、後台與客服也得延後作業；法人則提醒還牽涉銀行交割、軟體修改與人事成本，若無完整配套恐難順利實施。

台股

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