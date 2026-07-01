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中國本土AI晶片第1股 寒武紀市值破兆元

記者謝守真／綜合報導
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中國「國產AI晶片第一股」寒武紀股價大幅走強，市值突破人民幣1兆元，成為科創板首...
中國「國產AI晶片第一股」寒武紀股價大幅走強，市值突破人民幣1兆元，成為科創板首家市值破兆元公司。(新華社)

中國「國產AI晶片第一股」寒武紀股價大幅走強，市值突破人民幣1兆元（單位下同），成為科創板首家市值破兆元公司。寒武紀6月30日盤中一度升近9%，高見1,614.09元，收報1613元，上升8.84%，市值約1.01兆元。

市場分析，在AI算力需求擴張及資金持續流入AI基建產業下，公司受惠商業化落地與由虧轉盈，帶動估值上修，但高本益比亦引發市場對其估值與成長持續性的分歧。

大眾日報指出，6月最後1個交易日，寒武紀市值破兆元，距離其登陸科創板，僅過去近6年。2020年7月20日，寒武紀登陸科創板，股價自2024年9月一路狂飆，不到兩年時間股價漲超1052%。

公開資料顯示，寒武紀由陳天石與其兄陳雲霽於2016年創立，前身為中科院計算所相關研究團隊，專注人工智慧與處理器架構交叉領域。其產品已在阿里雲、騰訊雲、字節跳動等企業落地，涵蓋大模型訓練與推理等場景。

界面新聞指出，大模型算力需求快速增長，推動雲端AI晶片成為核心基礎設施。寒武紀作為中國少數具備全棧自研能力、且已實現大規模商業化交付的雲端AI晶片廠商，成為這1進程中的受益者。

此前，寒武紀3月發布了上市以來首份盈利年報。2025全年營收64.97億元，年比暴增453.21%；歸母淨利潤20.59億元。此前寒武紀已連續多年虧損，但虧損逐年收窄，直至2025年實現盈利。

進入2026年，寒武紀增長更盛。寒武紀今年第一季顯示，實現營業收入28.85億元，年增159.56%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為10.13億元，年增185.04%。業績變動主要係報告期內受益於AI行業算力需求的持續攀升，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智慧應用場景落地，報告期內收入較上年同期大幅增長所致。

高盛在5月發布的研報中，將寒武紀2026至2030年的淨利潤預測一口氣上調了30%至68%不等，並將目標價大幅上調至2406元。其中，2026年淨利潤預測被大幅上調68%。

據摩根史坦利6月22日研報，該行將寒武紀目標價上調至1528元，維持增持評級，並同步上調營收與EPS預測。大摩指出，受AI需求成長、供應鏈穩定及新晶片量產帶動，公司成長前景獲上修，2030年中國AI晶片市場規模亦被上調。不過其目標價仍高於市場共識，整體機構評級以增持為主。

而在兆元市值達成的同時，市場對寒武紀估值合理性的討論也從未停止。以當前股價計算，寒武紀動態市盈率（TTM）約373倍，顯著高於全球半導體行業平均估值水平，也高於輝達、AMD等海外AI晶片龍頭。

精華 FAQ

  • 主因是AI算力需求快速擴張、雲端晶片商業化落地，以及2025年轉盈後市場重估估值。股價自2024年9月以來暴漲，推升市值突破一兆元。

  • 2025全年營收64.97億元，年增453.21%，歸母淨利20.59億元，成功由虧轉盈；2026年第一季營收28.85億元，淨利10.13億元，延續高速成長。

  • 高盛與摩根士丹利均上調目標價，認為AI需求與量產帶動成長，但寒武紀TTM本益比約373倍，明顯偏高，估值是否合理仍存爭議。

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