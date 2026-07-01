中國功率半導體廠 紛通知漲價

多家中國功率半導體廠商再度集體宣布漲價。圖為半導體示意圖。（路透）

中國功率半導體大廠芯聯集成向客戶發布價格調漲通知，第3季將漲價15%-25%，這是該公司今年二度漲價，近期中國一批功率半導體廠如士蘭微、華潤微等也宣布漲價。

中國功率半導體與微機電系統（MEMS）代工龍頭芯聯集成表示，此次漲價並非單一的成本轉嫁行為，是企業結合產業鏈成本現狀、下游需求格局，兼顧上下游長期可持續發展的協同選擇。

芯聯集成在通知函中指出，2026年以來全球半導體產業鏈持續遭遇結構性成本上漲，晶圓製造、大宗金屬、封裝輔材等核心環節價格持續攀升，加上AI算力、新能源汽車、儲能等需求集中爆發，企業產能已連續多個季度處於滿負荷運轉狀態，為持續保障產品品質與供應鏈穩定，不得不啟動本輪價格調整。

從行業背景來看，早在今年3月至4月，中國20多家類比、功率半導體廠商就進行第一波漲價，進入7月後，芯聯集成、斯達半導體、揚杰科技、士蘭微等中國功率半導體企業發布今年第二輪漲價通知，涵蓋絕緣柵雙極電晶體（IGBT）、碳化矽金氧半場效電晶體（SiC MOSFET）、電源管理晶片等多個核心品類。

作為中國MEMS和功率半導體代工領域的核心廠商，芯聯集成的產品主要用於AI、汽車電子、工業控制等多個高景氣領域，公司今年第1季營收達到人民幣19.6億元，年增13.1%，目前其8吋產線已處於滿負荷狀態，訂單排期已延伸至四至五個月之後。

業內分析，有別2021年功率半導體行業非理性囤貨帶動的漲價行情，本輪漲價由上游剛性成本上漲、下游結構性長期需求雙因素驅動，下游客戶基於實際生產需求下訂單，不是投機性囤貨。