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滬電爆單 要打造700畝PCB產業城

特派記者林宸誼／綜合報導
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滬電股份副總經理李明貴透露訂單已經塞到爆，排到了2027年底。(記者林宸誼／攝影...
滬電股份副總經理李明貴透露訂單已經塞到爆，排到了2027年底。(記者林宸誼／攝影)

受益於人工智慧（AI）需求，帶動高階印刷電路板（PCB）市場，楠梓電持有約11％股份的A股PCB製造商滬士電子（滬電股份），在2026年開啟密集擴產模式，累計投資金額已超過人民幣170億元（約1500萬美元），預計要建成占地700畝的產業城，主要是跟AI伺服器，交換機配套的高端PCB項目。

滬電股份董事會祕書、副總經理李明貴說：「訂單都已經塞到爆，排到2027年底了，預計2028年將持續有新訂單注入，有些訂單還在電子信箱裡沒打開來看，沒辦法產能實在不夠，所以才在2025年申請港股上市，籌措資金。」

滬電的產能到底有多緊張，原本應該是會議室的地方，早已經改成為生產線，面對投資者與機構到訪，解說背板直接放在走廊上，而工廠外原本的草地也圍起了圍欄，正在進行打樁。

李明貴指著解說看板說：「這個廠現在正在安裝設備，然後馬上做設備調試，預估第3季、最晚第4季能投入；這個廠有12萬平方公尺左右，然後另外這邊也都陸續投入了。」

李明貴表示，若這些廠全部建成以後，以目前規畫是可以滿足訂單的需求，但如果屆時像物理AI機器人，還有自動駕駛大爆發就不好說了。「因為現在來講也只能做判定，照目前的預期，這個訂單、這個周期，可能沒有那麼快解決。」

李明貴表示，今年滬電的訂單以國外為主，也就是做美國的AI訂單是最多的，大概占整個集團外銷85%，但每家訂單很平均，不會超過25%的指標。

跟其他中國PCB企業相比，李明貴認為滬電的優勢是在AI起步最早，大約在1998年的亞洲金融風暴時就開始切入企業通信用PCB賽道，當時做交換機的背板，然後跟某家很大的公司有十幾年的合作經驗，不過在2023年到泰國設廠，昆山這邊的擴建慢了，導致產能不足，所以才會有勝宏等企業崛起。

他說，滬電重點在新產品新技術上面，相信只要能一直抓得住客戶的腳步，而且能夠穩步推進的話，是否成為第一還不重要，但是不會差太遠。

精華 FAQ

  • 主要因人工智慧需求快速成長，帶動AI伺服器與交換機所需的高階PCB訂單暴增，現有產能明顯不足，因此公司在2026年進入密集擴產模式。

  • 截至目前，滬電累計投資金額已超過人民幣170億元，目標是建成占地700畝的PCB產業城，集中支援高端AI相關電路板生產。

  • 公司表示訂單已排到2027年底，甚至部分訂單仍未開啟，顯示需求非常強勁；若未來物理AI機器人或自動駕駛爆發，產能壓力可能進一步加大。

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