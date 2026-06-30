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微軟：台灣製造、醫療業AI Agent導入領先全球 金融業相對落後

記者王郁倫／台北即時報導
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台灣微軟總經理卞志祥表示微軟「2026工作趨勢指數報告」，調查8.2萬工作者統計...
台灣微軟總經理卞志祥表示微軟「2026工作趨勢指數報告」，調查8.2萬工作者統計數兆筆微軟365生產力數據橫跨31國做的統計報告，可以呈現3年來AI工作者的變化。（記者王郁倫／攝影）

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

「我們發現一個很清楚的趨勢：決定AI對組織帶來多大影響的，不是個人，是組織！組織的影響力高於個人兩倍。 如果組織的環境跟素養沒有跟上的時候，它會大幅的限制住個人或AI在企業內部的發展。」卞志祥指出。

調查也顯示，過去3年的AI使用已經從早期快問快答、找資料，到現在更多的是在做分析、推理、決策，甚至由AI直接「帶動作」（Agent化），人類跟AI的互動正在往高階移動，會去命令AI代理人產生一連串的動作並導出結果。

他指出，台灣相對全球市場，前瞻工作者的比例超越全球水準，也就是說，全球有16%的人能利用AI重新設計工作流程，而台灣這個比例高達22%，台灣企業對AI的認知極高，是絕對的「早期採用者」，但組織與法規仍需努力。

換言之，雖然個人能力極強，但台灣在「企業組織就緒度」上低於全球，使得在完成工作成果度上僅有71%，低於全球水準80%。卞志祥分析，這牽涉到法規與企業內部環境是否跟上，即使個人積極學習並具備極高的AI認知，如果企業整體的素養、法規與AI環境沒有跟上，反而會大幅限制並拖累優秀員工。

他舉例，台灣在製造業跟醫療業使用Agent的比率遠高於全球水準，但金融產業雖然大家很常跟AI互動，但真正交給Agent自動化的比例目前還不高，主要是因為法規跟資安限制，目前大多在做POC （概念驗證） 或風控 （如AML／KYC） 相關測試。

他也提到，個人用AI只要好用就好，但企業不一樣，企業有兩個關鍵字超級重要：Intelligent （企業智慧） 與Trust （信任），故台灣的大型前瞻企業，現在都成立一個AI治理委員會，而且層級通常在董事會之下，由HR跟IT共治，更多是管理數位代理人，未來AI的治理已經不只是資安長的事。

精華 FAQ

  • 報告顯示台灣員工對AI的認知與使用意願都很高，前瞻工作者比例也高於全球平均，屬於早期採用者；但企業組織、法規與內部環境若未跟上，會限制AI真正創造價值。

  • 台灣製造業與醫療業的Agent導入比率明顯高於全球水準，展現實際落地能力；相對地，金融業雖常使用AI，但多停留在POC、風控與測試階段，真正自動化仍受限制。

  • 卞志祥認為，AI影響力主要取決於組織而非個人，組織的影響力甚至高出兩倍。若企業缺乏治理、素養、法規與信任機制，即使員工很會用AI，也難把成果有效轉化。

微軟

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