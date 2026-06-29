我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

中國擴大內需推新政 強攻「汽車後」市場

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國推出「汽車後市場消費」新政。覆蓋房車露營等六大領域。圖為今年4月一場汽車展覽...
中國推出「汽車後市場消費」新政。覆蓋房車露營等六大領域。圖為今年4月一場汽車展覽會，市民在展出的房車內拍攝。（中新社）

中國商務部等九部門近日印發《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》，同步公布汽車流通消費改革試點城市名單。覆蓋汽車改裝、維修、租賃、賽事和房車露營、傳統經典車等六大領域。中國全國共確定40個汽車流通消費改革試點城市。 　　

中新社報導，商務部副部長盛秋平日前在國新辦發布會上表示，圍繞汽車使用形成的後市場，是1個萬億元（人民幣）產業，已成為惠民生和擴消費的新藍海。最新數據顯示，中國汽車保有量已達3.7億輛。汽車類商品零售額占社會消費品零售總額的比重約為10%。汽車銷量連續17年位居全球第一。

汽車後市場長期存在監管模糊、標準缺失、業態受限等深層問題，如改裝遊走灰色地帶、房車出行受通行與用地雙重約束、跨區域租賃配套不完善等，致使萬億級消費潛力長期被壓抑。 　　

中國汽車流通協會副會長王都近日表示，「汽車流通消費改革是培育壯大汽車後市場消費、打通汽車全鏈條消費卡點堵點的核心抓手，兩項政策相輔相成」。 　　

國研新經濟研究院創始院長朱克力接受央廣網採訪時說，從長期來看，行業盈利重心將從新車銷售逐步向後市場服務轉移，進而催生配套零部件、線下運營、文旅融合等產業集群，打通消費閉環，實現製造端與服務端的均衡發展，改變過去單一依賴新車銷售的增長模式。 　　

人民日報客戶端文章指出，年輕一代消費者更加注重個性化表達與體驗式消費。這些措施回應了市場關切，為各類經營主體提供清晰預期，有助於進一步激發市場活力。 　　

新政引發包括業界與消費者廣大關注，「後市場的意義在於，它更像是圍繞車主生活方式做經營」，「未來，買車僅僅是消費起點，車輛十幾年的使用周期，是產業盈利和消費增長的核心戰場」……在抖音、小紅書、微博等社交媒體以及懂車帝、汽車之家等行業平台上，車主與汽車愛好者議論紛紛，多條平台熱搜獲得幾百萬次閱讀量。

21世紀經濟報導文章認為，一場從「管控增量」向「優化存量」轉型的汽車消費變革正駛入快車道。從放寬購買的限制到便利二手車交易，從汽車以舊換新到後市場藍海，汽車消費領域正迎來制度的重塑。 　　

精華 FAQ

  • 新政由商務部等九部門印發，重點覆蓋汽車改裝、維修、租賃、賽事、房車露營及傳統經典車六大領域，並同步公布40個流通消費改革試點城市。

  • 因為中國汽車保有量已達3.7億輛，後市場圍繞車輛使用周期形成，規模已被估算為萬億元產業，具有拉動民生消費與產業升級的雙重潛力。

  • 政策要突破監管模糊、標準缺失與業態受限等問題，像改裝灰色地帶、房車通行與用地限制、跨區域租賃配套不足等，進而釋放被壓抑的消費需求。

商務部

上一則

長鑫IPO前報喜 獲騰訊200億人民幣大單

延伸閱讀

中國車賣不動 官方再推政策擴大消費

中國車賣不動 官方再推政策擴大消費
內需疲弱、外銷獨撐 中國需要經濟成長新引擎

內需疲弱、外銷獨撐 中國需要經濟成長新引擎
中國推新能源車下鄉 舊換新享補助

中國推新能源車下鄉 舊換新享補助
內需疲軟 中國5月消費、投資雙熄火 零售總額首見負成長

內需疲軟 中國5月消費、投資雙熄火 零售總額首見負成長

熱門新聞

紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49
中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10

超人氣

更多 >
坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適
公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償

公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償
這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口

這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口
最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果

最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果
37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕