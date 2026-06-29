鴻海轉投資夏普 要搶日本國產AI商機

日本 衝刺主權AI，鴻海 集團扮要角。外電報導，由軟銀（SoftBank）推動的日本「國產AI」專案，台灣鴻海集團轉投資夏普 傳是重點參與廠商之一，有望為鴻海日本AI業務再添新動能。

日經新聞報導，軟銀與日本大型製造商共同推進的國產AI專案細節曝光，其中，夏普及大和房屋工業也將投資研發主體的新公司，預計最多將有超過40家企業投資該案。

軟銀今年新設「日本AI基礎模型開發公司」，推動日本AI基礎模型開發，目標打造以製造業為主軸，並能應用於運輸、營建等廣範圍領域的AI基礎設施。

「日本AI基礎模型開發」目標在2027年研發出日本最大規模的AI模型，在作為衡量AI性能的指標「參數」方面、目標達到1兆規模。

「日本AI基礎模型開發」四大核心股東為軟銀、NEC、本田及索尼等日本重量級企業，目前已獲得近十家企業注資，且預估7月中旬以後，將再獲得超過30家企業出資。

業界看好，隨著夏普有望投資該案，加上鴻海集團與軟銀長年交好，鴻海集團有望拿下「日本AI基礎模型開發」相關AI伺服器訂單。

隨著日本政府大力推進主權AI發展，鴻海集團也攜手夏普，加速布局當地AI市場。上周鴻海才與夏普簽署合作備忘錄（MOU），深化雙方合作，在鴻海「3+3+3」的策略下建立合作框架，範圍包含AI基礎設施、能源、機器人、次世代通訊與智慧城市等多元領域。

雙方將優先推動AI伺服器業務，以加速新事業發展、進軍日本主權AI市場，擴張全球版圖。

針對AI基礎設施合作，雙方將以夏普已宣布推進之AI伺服器事業為基礎，進一步研究以夏普品牌推動AI伺服器相關產品與解決方案，並結合產品供應、維運服務、導入支援及相關商業模式，回應企業與產業客戶對高效能運算及AI成長需求。