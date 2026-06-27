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千萬YouTuber重返光華當店員 爆紅店家卻嘆「今年恐是最後一年」

編譯梁采蘩／即時報導
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加拿大知名科技YouTube頻道「Linus Tech Tips（LTT）」擁有1690萬訂戶，創辦人萊納斯近日再度訪台，並前往台北光華數位新天地挑戰「一日店員」。（取材自YouTube／Linus Tech Tips）

加拿大知名科技YouTube頻道「Linus Tech Tips（LTT）」擁有1690萬訂戶，創辦人萊納斯（Linus Sebastian）近日再度訪台，並前往台北光華數位新天地挑戰「一日店員」。影片以「在隨機亞洲科技商場工作一整天」為題，除了生動展現台灣3C商場的維修生態，更意外揭露現今個體DIY市場的經營困境。

萊納斯此次打工的店家為商場5樓的「艾諾優數位（iky pc）」。雙方緣分始於兩年前（2024年），當時萊納斯帶著5000美元預算至該店進行盲測組裝，因店家服務效率與理線表現優異而大為讚賞。事隔兩年，Linus這回不再扮演客人，而是回到同一家店替老闆打工，體驗下午1點至晚上9點的完整店員班表。

8小時的打工過程中，可見多起真實的電腦維修與除錯案例。例如有顧客自行組裝主機，卻漏撕主機板背面的保護膠膜；也有因使用跨廠牌零件，導致多套RGB控制軟體衝突、系統嚴重卡頓，最終由萊納斯協助更新BIOS解決；甚至有高階主機無法開機，檢查後發現原因僅是24-pin主電源線未插牢，皆為DIY玩家常犯的錯。

▲ 影片來源：YouTube＠Linus Tech Tips（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片中段則出現幕後的翻轉情節。LTT原先發文預告，這次不是粉絲見面會，也不會像兩年前那樣送東西，只是來替「原本那位店主」工作，但LTT團隊為延續訪台贈送電腦的傳統，瞞著萊納斯私下向店家下單訂購一台高階電腦。萊納斯在不知情的情況下，獨自完成該主機的組裝與硬管水冷配置，直到晚上8點團隊成員現身取貨，他才驚覺自己成了「免費勞工」。

這台配備NVIDIA RTX 5070顯示卡與Intel Core Ultra 270K處理器的高階水冷主機，最終在光華商場周邊隨機贈送給一位台灣的大學生。影片尾聲則帶出溫馨背後的產業現實。萊納斯與店家老闆對談，老闆坦言，由於近年記憶體（RAM）與固態硬碟（SSD）價格持續飆漲，壓縮個體店家的利潤與生存空間，今年可能是最後一年在商場經營。

這支影片表面上是萊納斯在光華打工的趣味企劃，背後卻剛好拍出台灣3C商場的兩面：一面是讓國際科技頻道驚豔的裝機手藝與服務彈性；另一面則是AI浪潮間接推高全球半導體零組件成本，使實體電腦小店正面臨嚴峻的經營壓力。對台灣觀眾來說，最有趣的或許不是萊納斯多會修電腦，而是那個我們以為早就熟悉的光華商場，竟然又一次被外國人拍成了「世界級景點」。

精華 FAQ

  • 他受邀到台北光華數位新天地的艾諾優數位擔任一日店員，從下午到晚上完整體驗接單、維修、組裝與除錯流程，並實際處理多起客戶電腦問題。

  • 包括主機板背面保護膜沒撕、跨廠牌RGB軟體衝突造成卡頓，以及高階主機無法開機但其實只是24-pin主電源線未插牢，都是常見新手失誤。

  • 老闆表示近年記憶體與SSD價格持續上漲，讓進貨成本提高、利潤被壓縮，小型個體店在商場內的生存空間愈來愈小，因此對前景感到悲觀。

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