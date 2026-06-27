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鴻海、台積強強聯手 合攻矽光子

記者尹慧中蕭君暉／綜合報導
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訊芯證實加入台積電COUPE平台，圖為董事長蔣尚義。(記者許正宏／攝影)
訊芯證實加入台積電COUPE平台，圖為董事長蔣尚義。(記者許正宏／攝影)

鴻海集團旗下訊芯-KY 26日召開股東會，首度證實已與台積電在矽光子技術相關COUPE平台密切合作。訊芯總經理徐文一表示，雙方技術合作多元，訊芯聚焦後段光學引擎，包括光纖陣列、光柵耦合（Grating Coupling）等相關技術整合與驗證，服務客戶並且持續強化在CPO、NPO相關產品線的技術。

隨AI資料中心對頻寬與傳輸需求快速升級，訊芯扮演鴻海集團進入CPO、矽光子與光通訊封裝等AI基礎建設的要角。訊芯董事長蔣尚義表示，約三年前就與鴻海集團投入CPO（共同封裝光學）。鴻海先前則表示，除了CPO交換機的設計與組裝外，持續深化光模組、光電整合、纜線、連接器、高速傳輸與電源管理等關鍵零組件布局。

徐文一表示，公司與台積電在矽光子領域合作已逐步深化，合作模式相當彈性，部分是因應終端客戶要求，部分則是與台積電共同推進後段驗證。

蔣尚義表示，高速光傳輸由800G邁向1.6T，相關製程必須導入新一代高速光通訊的重要技術，也就是CPO，對公司而言，要掌握這波技術轉換，除需具備技術領導能力外，也仰賴上下游供應鏈提供可靠的設計與製造能力，與客戶密切合作。

徐文一表示，未來資料中心可能全面採用CPO技術，訊芯布局光纖陣列單元（FAU）相關製程，其中光纖收發器為其中重要元件，公司耕耘該技術已久，另一項邊緣耦合也在進行，後續將研發12.8T NPO（近封裝光學）以及OCS（光路交換器）等產品。

徐文一表示，目前訊芯的51.2T CPO已進入小量生產，而102.4T CPO產品已完成樣品並出貨給客戶，正發展3.2T 的光引擎封裝。期許今年營收有機會挑戰雙位數成長，明年成長幅度更高。

徐文一表示，訊芯今、明兩年合計資本支出約落在40~50億元，主要用於CPO自動化生產線與先進封裝。下一階段產品如OCS正緊鑼密鼓進行，投資會集中CPO、OCS與相關先進封裝產能。

越南新廠部分，新廠效益預計今年底開始逐步發酵，明年進一步放大。

精華 FAQ

  • 訊芯主要聚焦後段光學引擎的整合與驗證，包括光纖陣列、光柵耦合等技術，並依客戶需求與台積電共同推進後段測試與確認。

  • 訊芯的51.2T CPO已進入小量生產，102.4T CPO樣品也已完成並出貨給客戶，另正發展3.2T光引擎封裝，持續強化高速光通訊能力。

  • 訊芯今明兩年合計資本支出約40至50億元，將用於CPO自動化產線與先進封裝，並布局OCS等新產品，預期今年營收挑戰雙位數成長。

鴻海 台積電

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