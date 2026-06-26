台股賣壓雖趨緩 外資3天仍賣超2500億

記憶體大廠美光財報優於預期，加上國家隊進場力抗外資賣壓，台股 25日止跌回穩，終結連二黑。外資賣超手筆縮減，但累計三日來賣超台股逾2500億元（台幣，下同），加上內資槓桿仍大，法人預期短期高檔震盪機會大，待法人完成季底部位再平衡後，後市仍有望上攻5萬點。

外資繼前一日狂砍台股1774億元創歷史紀錄後，25日還是續賣，但賣超金額已降至405.1億元，並減少台指期未平倉淨空單2554口，顯示賣壓有趨緩跡象。不過，現貨市場近三日累計賣超金額增至2565億元，而台指期空單雖降至81051口後，仍居史上第二高。

除外資賣超外，自營商亦賣超70億元，連三賣；而投信買超174.1億元，連三買，三大法人25日合計賣超300.9億元。八大官股行庫25日買超70.8億元，累計三日共買超643.3億元。

美光亮麗財報降低投資人對AI前景的疑慮，台股25日早盤開高，最高上漲742點達46785點，但高檔賣壓仍重，一度拉回至接近平盤，終場漲211點，收在46255點，小漲0.4%，終止連二黑；成交金額1.36兆元，比前一日縮水11.1%，也是五日來最低量。

盤面上，電子股重回主流，占大盤成交比重回升至84.2%，為5月14日85.5%來最高。台積電早盤一度上漲30元至2420元，但尾盤受到外資大單摜壓，最後一盤一口氣被沒收20元打到平盤2390元作收。

多頭指標千金股檔數25日從51檔激增至56檔，單日內突然增加五千金，為罕見現象。「ABF三雄」25日同步亮燈漲停，南電、欣興股價分別收在1045元、1020元，同步晉級千金俱樂部；全球最大的UPS代工廠旭隼也強勢漲停，收在1000元；環球晶及兆聯實業亦重回千元之上。不過，資金動能不足，超高價千金股表現偏弱，股王信驊及股后穎崴跌幅都超過4%。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股追價套牢的賣壓龐大，高檔震盪難免，但台股沒有看空的理由。