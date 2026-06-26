台股賣壓雖趨緩 外資3天仍賣超2500億
記憶體大廠美光財報優於預期，加上國家隊進場力抗外資賣壓，台股25日止跌回穩，終結連二黑。外資賣超手筆縮減，但累計三日來賣超台股逾2500億元（台幣，下同），加上內資槓桿仍大，法人預期短期高檔震盪機會大，待法人完成季底部位再平衡後，後市仍有望上攻5萬點。
外資繼前一日狂砍台股1774億元創歷史紀錄後，25日還是續賣，但賣超金額已降至405.1億元，並減少台指期未平倉淨空單2554口，顯示賣壓有趨緩跡象。不過，現貨市場近三日累計賣超金額增至2565億元，而台指期空單雖降至81051口後，仍居史上第二高。
除外資賣超外，自營商亦賣超70億元，連三賣；而投信買超174.1億元，連三買，三大法人25日合計賣超300.9億元。八大官股行庫25日買超70.8億元，累計三日共買超643.3億元。
美光亮麗財報降低投資人對AI前景的疑慮，台股25日早盤開高，最高上漲742點達46785點，但高檔賣壓仍重，一度拉回至接近平盤，終場漲211點，收在46255點，小漲0.4%，終止連二黑；成交金額1.36兆元，比前一日縮水11.1%，也是五日來最低量。
盤面上，電子股重回主流，占大盤成交比重回升至84.2%，為5月14日85.5%來最高。台積電早盤一度上漲30元至2420元，但尾盤受到外資大單摜壓，最後一盤一口氣被沒收20元打到平盤2390元作收。
多頭指標千金股檔數25日從51檔激增至56檔，單日內突然增加五千金，為罕見現象。「ABF三雄」25日同步亮燈漲停，南電、欣興股價分別收在1045元、1020元，同步晉級千金俱樂部；全球最大的UPS代工廠旭隼也強勢漲停，收在1000元；環球晶及兆聯實業亦重回千元之上。不過，資金動能不足，超高價千金股表現偏弱，股王信驊及股后穎崴跌幅都超過4%。
展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股追價套牢的賣壓龐大，高檔震盪難免，但台股沒有看空的理由。
外資在前一日創下歷史紀錄後，25日雖將賣超縮至405.1億元，但三日累計仍賣超2565億元，台指期淨空單也僅小幅下降，顯示壓力尚未完全解除。 主因是美光財報優於預期，緩解市場對AI需求疑慮，加上國家隊與投信進場承接，使台股盤中雖一度翻黑，終場仍上漲211點收46255點。 法人認為外資賣壓與內資槓桿仍高，短期高檔震盪難免，但待季底部位調整完成後，若資金回流與題材延續，台股仍有機會再度挑戰五萬點。
精華 FAQ
外資在前一日創下歷史紀錄後，25日雖將賣超縮至405.1億元，但三日累計仍賣超2565億元，台指期淨空單也僅小幅下降，顯示壓力尚未完全解除。
主因是美光財報優於預期，緩解市場對AI需求疑慮，加上國家隊與投信進場承接，使台股盤中雖一度翻黑，終場仍上漲211點收46255點。
法人認為外資賣壓與內資槓桿仍高，短期高檔震盪難免，但待季底部位調整完成後，若資金回流與題材延續，台股仍有機會再度挑戰五萬點。
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