台韓經濟因AI起飛？紐時：K型分化加劇 富人更富、一般人無感

一名男子15日在台灣證券交易所辦公室內查看台股圖表。(歐新社)

南韓 與台灣坐擁少數幾家生產人工智慧（AI）不可或缺晶片的企業，全球對AI的需求正引爆多年來前所未見的榮景。然而，這波AI熱潮掩蓋了更為黯淡的一面。儘管政府多次進場支撐匯率 ，南韓與台灣貨幣依然疲弱；半導體以外的產業正艱難應對能源價格與關稅衝擊造成的動盪環境，家庭債務與房價也持續攀升。

紐約時報 報導，南韓與台灣經濟高速成長主要來自規模狹小、高度專業化的半導體產業，僅聘用極少數人口，其餘民眾則設法分一杯羹。隨著出口屢創新高、股市大漲，淘金熱持續升溫，不少高齡民眾將畢生積蓄投入半導體股；年輕人則在社群媒體質疑工作的意義，認為靠股票交易就能賺到相同、甚至更多收入。投資人爭相買進晶片股，希望分一杯AI熱潮的羹，也進一步放大市場波動。

經濟學家將此現象稱為「K型」分化，也就是部分產業與社經族群蓬勃發展，其他則停滯甚至落後。自新冠疫情以來，這種分化在包括美國在內的全球各地持續擴大，AI熱潮恐使差距進一步加深。

然而，幾乎沒有任何地方比台灣與南韓這兩個全球半導體巨頭所在地，更能凸顯這種分化。三星電子、SK海力士及台積電等企業獲利創新高，但許多其他產業仍深陷困境。台灣央行本月在聲明中警告，AI龐大需求恐導致「不同群體或產業面臨截然不同的經濟結果」。央行表示：「富裕族群持續受益，低所得族群則陷入困境。」

類似現象也反映在南韓的出口結構。南韓政府資助智庫「對外經濟政策研究院」（KIEP）執行董事尹相夏（音）指出，半導體占南韓出口比重極高，因此整體數據看起來十分亮眼，但這些數據掩蓋了日益擴大的產業落差；石化、鋼鐵、電池及汽車零組件等非半導體出口，正受需求疲弱及中國激烈競爭拖累。

尹相夏表示：「『南韓表現很好』這個標題，同時也代表『南韓只有很少數表現很好』。」他並指出，對AI產業以外的勞工而言，「真實感受可能是生活成本上升，但實質薪資停滯。」

隨著AI紅利日益集中，許多南韓民眾開始透過股市分享成果，同樣的熱潮也延伸至台灣。晶片熱潮推升台灣成為全球成長最快的經濟體之一。2025年第4季經濟成長率接近13%，今年第1季更接近15%。台灣5月超越印度，成為全球第五大股票市場。生產全球最先進AI晶片的台積電，占台灣加權股價指數市值超過40%，公司市值逼近2兆美元。

不過，中央大學經濟研究中心執行長吳大任表示，這並未轉化為更普遍的薪資成長。他指出，台灣大多數勞工並非從事科技業，只有少數高收入者有能力儲蓄與投資，多數人則無力做到；台灣經濟成長成果主要流向富人，例如台積電股東，「但一般人薪資沒增加多少」。

AI紅利究竟該由誰分享，已成為南韓政壇及勞資爭議焦點。三星員工5月揚言發動罷工，要求公司將15%的營業利益作為員工獎金，否則恐衝擊南韓經濟及全球科技供應鏈；三星最終同意提高至10.5%，這場勞資爭議卻可能只是AI紅利如何分配、更大辯論的開端。

在三星勞資雙方達成協議前，南韓總統李在明的秘書室政策室長金容範（Kim Yong-beom）曾提出構想，建議利用受惠AI需求企業繳納的稅收，作為他所稱「國民紅利」的財源。他在一篇現已刪除的臉書貼文寫道：「最關鍵的問題，在於AI時代創造的超額利潤，可能在結構上進一步加劇社會內部的『K型』經濟分化。」

他表示，將部分利潤分配給勞工，不應只是單純的財富重分配，而是「維持整體制度穩定所必須付出的成本」。