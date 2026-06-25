我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

台韓經濟因AI起飛？紐時：K型分化加劇 富人更富、一般人無感

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子15日在台灣證券交易所辦公室內查看台股圖表。(歐新社)
一名男子15日在台灣證券交易所辦公室內查看台股圖表。(歐新社)

南韓與台灣坐擁少數幾家生產人工智慧（AI）不可或缺晶片的企業，全球對AI的需求正引爆多年來前所未見的榮景。然而，這波AI熱潮掩蓋了更為黯淡的一面。儘管政府多次進場支撐匯率，南韓與台灣貨幣依然疲弱；半導體以外的產業正艱難應對能源價格與關稅衝擊造成的動盪環境，家庭債務與房價也持續攀升。

紐約時報報導，南韓與台灣經濟高速成長主要來自規模狹小、高度專業化的半導體產業，僅聘用極少數人口，其餘民眾則設法分一杯羹。隨著出口屢創新高、股市大漲，淘金熱持續升溫，不少高齡民眾將畢生積蓄投入半導體股；年輕人則在社群媒體質疑工作的意義，認為靠股票交易就能賺到相同、甚至更多收入。投資人爭相買進晶片股，希望分一杯AI熱潮的羹，也進一步放大市場波動。

經濟學家將此現象稱為「K型」分化，也就是部分產業與社經族群蓬勃發展，其他則停滯甚至落後。自新冠疫情以來，這種分化在包括美國在內的全球各地持續擴大，AI熱潮恐使差距進一步加深。

然而，幾乎沒有任何地方比台灣與南韓這兩個全球半導體巨頭所在地，更能凸顯這種分化。三星電子、SK海力士及台積電等企業獲利創新高，但許多其他產業仍深陷困境。台灣央行本月在聲明中警告，AI龐大需求恐導致「不同群體或產業面臨截然不同的經濟結果」。央行表示：「富裕族群持續受益，低所得族群則陷入困境。」

類似現象也反映在南韓的出口結構。南韓政府資助智庫「對外經濟政策研究院」（KIEP）執行董事尹相夏（音）指出，半導體占南韓出口比重極高，因此整體數據看起來十分亮眼，但這些數據掩蓋了日益擴大的產業落差；石化、鋼鐵、電池及汽車零組件等非半導體出口，正受需求疲弱及中國激烈競爭拖累。

尹相夏表示：「『南韓表現很好』這個標題，同時也代表『南韓只有很少數表現很好』。」他並指出，對AI產業以外的勞工而言，「真實感受可能是生活成本上升，但實質薪資停滯。」

隨著AI紅利日益集中，許多南韓民眾開始透過股市分享成果，同樣的熱潮也延伸至台灣。晶片熱潮推升台灣成為全球成長最快的經濟體之一。2025年第4季經濟成長率接近13%，今年第1季更接近15%。台灣5月超越印度，成為全球第五大股票市場。生產全球最先進AI晶片的台積電，占台灣加權股價指數市值超過40%，公司市值逼近2兆美元。

不過，中央大學經濟研究中心執行長吳大任表示，這並未轉化為更普遍的薪資成長。他指出，台灣大多數勞工並非從事科技業，只有少數高收入者有能力儲蓄與投資，多數人則無力做到；台灣經濟成長成果主要流向富人，例如台積電股東，「但一般人薪資沒增加多少」。

AI紅利究竟該由誰分享，已成為南韓政壇及勞資爭議焦點。三星員工5月揚言發動罷工，要求公司將15%的營業利益作為員工獎金，否則恐衝擊南韓經濟及全球科技供應鏈；三星最終同意提高至10.5%，這場勞資爭議卻可能只是AI紅利如何分配、更大辯論的開端。

在三星勞資雙方達成協議前，南韓總統李在明的秘書室政策室長金容範（Kim Yong-beom）曾提出構想，建議利用受惠AI需求企業繳納的稅收，作為他所稱「國民紅利」的財源。他在一篇現已刪除的臉書貼文寫道：「最關鍵的問題，在於AI時代創造的超額利潤，可能在結構上進一步加劇社會內部的『K型』經濟分化。」

他表示，將部分利潤分配給勞工，不應只是單純的財富重分配，而是「維持整體制度穩定所必須付出的成本」。

精華 FAQ

  • 因為AI晶片帶來的榮景主要集中在少數半導體企業與持股者，其他產業、勞工與低所得族群卻仍面臨薪資停滯、成本上升與景氣疲弱。

  • 三星、SK海力士與台積電等半導體龍頭最受惠，出口與股價同步走高；但石化、鋼鐵、電池、汽車零組件等非半導體產業仍受壓。

  • 南韓出現員工要求提高獎金的勞資爭議，官員也提議以AI企業稅收發放國民紅利；台灣則出現央行提醒，成長成果多流向富人。

匯率 南韓 紐約時報

上一則

OpenAI首款AI晶片完成設計 目標部署10GW 挑戰輝達霸主地位

延伸閱讀

GDP創新高台灣人卻自嘲「鬼島」？韓媒揭AI榮景背後困境 恐成南韓未來

GDP創新高台灣人卻自嘲「鬼島」？韓媒揭AI榮景背後困境 恐成南韓未來
AI熱潮重塑科技版圖 紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

AI熱潮重塑科技版圖 紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人
AI晶片爆賺、經濟卻未雨露均霑 南韓總統幕僚示警：熱錢恐炒高房價

AI晶片爆賺、經濟卻未雨露均霑 南韓總統幕僚示警：熱錢恐炒高房價
韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光

韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩