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台股陷估值卸妝陰霾 外資狂提款 單日新台幣1774億元 史上最大量

記者崔馨方／綜合報導
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台股24日受到半導體拋售潮與技術面乖離率過大影響，指數盤中一度重挫逾千點，電子權...
台股24日受到半導體拋售潮與技術面乖離率過大影響，指數盤中一度重挫逾千點，電子權值股全面熄火，台積電盤中最低觸及2405元，下跌85元或3.41%，失守5日均線。（中央社）

台股24日驚陷「估值卸妝」陰霾。在指數漲多後評價湧現修正壓力，外資瘋狂提款，單日大賣台股新台幣1774億元（約55.6億美元）刷歷史紀錄，台積電亦爆發恐慌性拋售潮，衝擊指數狂瀉千點，終場大跌1057點、收4萬6043點，跌幅2.2%，雖失守5日均線，但驚險守穩4萬6000點大關。

美光在財報公布前夕股價重挫，市場對AI題材估值過高的疑慮升溫，使台股隨日、韓股同步爆發恐慌性拋售潮，期貨外資未平倉淨空單更大增至8萬3605口，創歷史新高紀錄。觀察技術面，大盤不僅跌破5日線，更回補22日多方缺口，近兩日追價買盤全數套牢。

盤面上，高價權值股成為外資全面提款的重災區，台積電、聯發科、台達電、日月光、台光電、欣興、鴻海等都全面下跌。其中，台積電尾盤遭外資大舉摜壓，目前持股比率跌破七成降至69.8%，24日賣超金額新台幣928.3億元（約29.1億美元）史上最大，居所有上市櫃公司之冠。

觀察台積電主要賣超券商，賣超金額前十大中有九家為外資，以高盛賣超新台幣261.3億元（約8.2億美元）最多，瑞銀、摩根史坦利、野村賣超金額介於新台幣114.7至131.6億元（約3.6億至4.1億美元）之間，摩根大通則大砍新台幣89.2億元（約2.8億美元），國際資金撤出力道猛烈。台積電終場以當日最低價新台幣2390元作收，重挫100元，跌幅達4%，失守5日線。

三大法人24日共計賣超台股新台幣2105.9億元（約66.2億美元），金額為史上最大。其中外資賣超新台幣1774億元（約55.7億美元），創下單日賣超金額歷史新高，短短兩個交易日，累計賣超新台幣2160.1億元（約67.8億美元）；投信買超新台幣32.9億元（約1億美元），連二買、累計買超新台幣105.3億元（約3.3億美元）；自營商賣超新台幣364.8億元（約11.4億美元），連二賣、累計賣超新台幣534.7億元（約16.7億美元）。八大公股行庫逢低護持，買超新台幣393.8億元（約12.3億美元）連二買、累計新台幣572.7億元（約17.9億美元）。

市場氛圍雖急速轉空，但法人指出，根據過往歷史經驗，大盤單日盤中大跌超過千點共19次，後續5、10、20、40及60日平均漲幅分別達3.9%、5.1%、8.2%、15.6%、21.76%，且平均上漲機率均逾九成，因此法人認為，台股這波急挫若投資人逢低承接，中長線多仍回歸正報酬。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，台股因短線乖離過大而拉回。建議以分批布局AI績優權值股為首選，保持適度資金彈性，避免過度槓桿；長線則可留意台積電及先進製程、高速傳輸、載板與PCB、功率半導體、高殖利率族群。

精華 FAQ

  • 因市場對AI題材與高價權值股估值過高的疑慮升溫，加上美光股價重挫帶動亞股同步回檔，外資因此大舉提款，造成台股急跌與恐慌性賣壓擴散。

  • 外資單日賣超台股1774億元，創歷史新高；台積電更被賣超928.3億元，同樣刷新紀錄。外資撤出力道猛烈，成為大盤重挫的主要推手。

  • 法人認為此次下跌主因是短線乖離過大，依歷史經驗千點急跌後中長線多有反彈機會。建議分批布局AI績優權值股，並留意台積電、先進製程、高速傳輸與高殖利率族群。

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