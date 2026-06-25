我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

中國人形機器人銷量 大摩翻倍上修

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國人形機器商業化近年加快布局速度。國際大行摩根史坦利（大摩）近日大幅上調中國人形機器人市場展望，指出行業由示範應用加速轉向商業化部署，推動出貨量預期年內第二次翻倍上修。

大摩預計今年出貨量將達5萬台，並同步上調中長期市場規模與滲透率預測，認為政策支持、供應鏈成熟與商業驗證進展，正共同加速產業落地。

大摩預計，今年中國人形機器人的出貨量將達到5萬台，幾乎比之前預測2.8萬台多一倍。

這是大摩今年第二次翻倍上調中國人形機器人出貨量預期。今年年初，該行預測2026年中國人形機器人銷量將年比增長133%，達到2.8萬台，較此前的預測1.4萬台高出一倍。

大摩預計，今年中國人形機器人市場規模將達20億美元，到2030年將攀升至150億美元。屆時年出貨量預計將達到44.6萬台。該預測僅包含對外銷售產品。摩根士丹利股票分析師Sheng Zhong表示，「商業驗證、政策支持以及供應鏈反饋均表明，中國人形機器人的應用正在加速。」

事實上，中國正加快步伐以主導人形機器人行業，越來越多的本土製造商競相擴大生產規模，並將機器人部署到工廠、便利商店和餐廳等真實應用場景中。

據研究公司Omdia數據，2025年全球人形機器人出貨量約為1.3萬台。中國廠商包攬了前六名，分別是智元、宇樹、優必選、樂聚機器人、眾擎機器人、傅利葉智能。而美國競爭對手Figure AI排名第七，特斯拉則位居第九。

精華 FAQ

  • 大摩將今年中國人形機器人出貨量預測大幅上修至五萬台，幾乎較先前預估的二點八萬台翻倍，顯示其對市場成長速度更為樂觀。

  • 大摩認為政策支持、供應鏈成熟與商業驗證持續進展，正共同推動人形機器人從示範應用轉向實際商業部署，加快產業落地速度。

  • 根據Omdia數據，中國廠商包辦全球人形機器人出貨前六名，美國Figure AI居第七、特斯拉第九，顯示中國在產業規模與商業化進度上暫居領先。

摩根史坦利

上一則

台韓經濟因AI起飛？紐時：K型分化加劇 富人更富、一般人無感

下一則

台股陷估值卸妝陰霾 外資狂提款 單日新台幣1774億元 史上最大量

延伸閱讀

連續8小時倒同一杯水 人形機器人從「笨」學起

連續8小時倒同一杯水 人形機器人從「笨」學起
日本五大晶片設備商 對中銷售首見下滑

日本五大晶片設備商 對中銷售首見下滑
特斯拉衝刺機器人 Optimus 3將量產

特斯拉衝刺機器人 Optimus 3將量產
中國車市衰退 業者：黃金時代不再 能盈利就是萬幸

中國車市衰退 業者：黃金時代不再 能盈利就是萬幸

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒