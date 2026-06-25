衝刺港股 智駕龍頭Momenta 通過港交所上市聆訊

中國智慧駕駛新創Momenta通過港交所上市聆訊，計畫將募資投入智慧駕駛技術研發、AI算力擴充及Robotaxi商業化。（圖／取自今日相城）

中國智慧駕駛新創公司Momenta 通過港交所上市聆訊。雖然2025年營收達人民幣24.1億元（約3.5億美元）、毛利率逾七成，但受研發投入拖累，全年仍虧損人民幣34.6億元（約5億美元）。市場看好其在海外市場可望受惠於華為 受制裁帶來的競爭優勢。

Momenta通過港交所上市聆訊，計畫將募資投入智慧駕駛技術研發、AI算力擴充及Robotaxi 商業化。港交所23日發布Momenta聆訊後上市申請材料，具體上市日期以及募資規模等資訊尚未披露。

Momenta成立於2016年，為中國智慧駕駛供應商龍頭，申請上市前已完成多輪融資。除了創辦人曹旭東和公司創始團隊，外部車廠主要股東包括上汽集團、通用汽車、賓士、比亞迪和豐田汽車等。

Momenta計劃將上市募集資金用於核心技術研發以及推進新一代智能駕駛解決方案、提升AI運算能力及資料儲存規模、加速Robotaxi服務商業化、部署海外L4級車隊等。

Momenta業務包括L2級輔助駕駛和Robotaxi，產品已在10多個國家和地區上市銷售。Momenta無人駕駛出租車已與Uber、Grab等叫車平台以及賓士等車廠建立合作，在亞洲、歐洲和中東地區多個城市部署。

2025年，Momenta營收人民幣24.1億元，毛利率達71.6%。但由於研發和市場拓展等支出較高，2025年Momenta淨虧損人民幣34.6億元。

2025年，Momenta研發支出為人民幣18.7億元（約2.7億美元）。員工股權、優先股及其他金融負債評價變動也是損益影響因素，排除這兩項指標後，經營虧損額為人民幣3億元（約4400萬美元）。該公司預計2026年還將錄得較高淨虧損。

相比城市場景輔助駕駛的另一個主要供應商華為，分析指出，相較華為還在受美國制裁，很多跨國車廠對採用華為方案有疑慮，Momenta的優勢在於贏得了跨國車廠客戶青睞。Momenta有技術，同時並不謀求更大主導權，能夠滿足跨國車廠要求。

分析人士認為，華為在海外市場受到更多限制，Momenta有望奪取更大市占率。