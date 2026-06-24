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GDP創新高台灣人卻自嘲「鬼島」？韓媒揭AI榮景背後困境 恐成南韓未來

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GDP創新高台灣人卻自嘲「鬼島」？韓媒揭AI榮景背後困境 恐成南韓未來

編譯周辰陽／即時報導
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台北一名女子22日在高溫烈日下撐傘行走。(歐新社)
台北一名女子22日在高溫烈日下撐傘行走。(歐新社)

南韓韓民族新聞24日報導，台灣經濟憑藉人工智慧（AI）與半導體景氣之勢，進入16年來少見的高成長階段，但在全球最大晶圓代工企業台積電（TSMC）帶動的「富裕台灣」亮眼數據背後，台灣民眾仍承受高房價、低薪資與生活成本壓力，未普遍感受到經濟榮景，更自嘲台灣是座「鬼島」。

在台北一家中小企業工作7年的陳姓上班族，目前月薪4.5萬新台幣(約1414美元)，日子卻愈過愈緊，至今仍與父母同住。他受訪表示，若租一間套房，光是房租和基本生活費，每月至少就要2.5萬新台幣，獨立生活並不現實，也幾乎已放棄結婚生子。

他說：「每次看到新聞說台灣經濟很好，我都想攔住路人問一句：真的有那麼好嗎？半導體公司和工廠集中的地方，情況會不會好一些？」

報導指出，台灣經濟帳面上確實亮眼，主要受惠於AI需求激增帶動半導體產業發展。行政院主計總處數據顯示，今年第一季GDP年增14.55%，創48年來新高；央行18日也將全年經濟成長率預測上調至9.45%，若成真，將創下2010年以來最高增幅。

然而，民眾感受與官方數據並不一致。台灣5月消費者信心指數降至62.08，創2023年1月以來新低。從事美容服務業的毛姓受訪者表示，雖然去年以來一直有經濟好轉氛圍，但來店客人並未增加，原本打算生意好轉後擴大經營，如今也已打消念頭。她說：「我很清楚地感受到，少數幾家知名企業的狀況變好，並不會讓普通人的錢包也鼓起來。」

報導指出，台灣2025年國民所得毛額（GNI）已超越南韓、突破4萬美元，但勞動所得分配率未見改善，2024年已降至43%；2025年月平均工資為6.4萬新台幣，僅約為南韓的73%。AI熱潮主要由科技業受惠，服務業、傳統製造業及低薪族群卻難以共享成果，也讓外界以「K型經濟」形容台灣當前發展。

這種落差在住房問題上尤其明顯。台灣年輕人將買不起房、只能住在城市外圍的地區稱為「蛋殼區」，如今不少人感嘆，別說買房，就連房租與通勤費都已成為沉重負擔。台北房價所得比高達16倍，高於英國倫敦、美國紐約等城市。

年輕人的消費習慣也反映現實。近來台灣出現「乞丐超人」一詞，形容年輕人專門等便利商店即期便當、鮮食打折再購買。報導認為，在經濟創紀錄成長的背景下，年輕人仍得四處尋找折扣食品，正凸顯經濟成長與日常生活之間的落差。

報導指出，生活壓力也使台灣生育率持續探底。賴清德總統5月28日宣布投入3800億新台幣推動人口政策，希望透過政府、企業與社會共同支持育兒，改善少子化問題。但受訪的林姓出版業者表示，即使政府推出相關政策，也不會改變不生孩子的決定，「擴大社會支持當然有必要，但歸根結底，關鍵還是每個家庭能不能實現經濟穩定」。

報導最後指出，台灣社會真正的挑戰並非過度依賴半導體產業，而是如何讓經濟成長成果擴散至一般家庭。如果高科技產業創造的財富無法轉化為薪資成長、居住穩定等民生改善，「富裕的台灣，貧窮的台灣人」的矛盾恐將持續。對同樣仰賴半導體出口的南韓而言，台灣今天面臨的困境，或許正是南韓「提前到來的未來」。

精華 FAQ

  • 報導指出，台灣主要受AI需求激增與半導體景氣推升，第一季GDP年增14.55%，央行也上調全年成長預測，顯示帳面數據相當亮眼並創多年高峰。

  • 因為成長果實多集中在少數科技企業，普通上班族仍面臨低薪、高房租與生活成本壓力，服務業與傳統產業受惠有限，所以多數人感受不到實質改善。

  • 韓媒認為，台灣雖靠半導體創造高成長，卻未能把財富轉化為普遍加薪、住房改善與育兒支持；若南韓也過度依賴單一產業，可能重演相同的分配失衡。

南韓 台積電

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