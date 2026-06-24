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亞洲藏壽司啟動海外布局 目標2027年插旗泰國

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亞洲藏壽司董事長暨總經理藪內薰宣布，目標2027年第1季於曼谷開出第1家店。(路...
亞洲藏壽司董事長暨總經理藪內薰宣布，目標2027年第1季於曼谷開出第1家店。(路透資料照)

亞洲藏壽司撤出中國市場後，再度瞄準台灣以外的海外市場，董事長暨總經理藪內薰上任後首次主持股東會，並宣布目標2027年第1季於曼谷開出第1家店，未來可達50間店；他也表示，「對台灣市場有很大的期待」，長期目標要開100家店以上。

亞洲藏壽司24日舉行股東會，這也是董事長暨總經理藪內薰上任後首次主持股東會，並於會後首度接受媒體採訪。

藪內薰表示，再度啟動海外布局計畫，對泰國市場進行調查，考量當地對IP喜愛程度高，且有多元飲食文化，評估投資設立子公司，以利未來展店計畫，目標在2027年第1季於曼谷開出第1家店，希望未來可達50間店。

亞洲藏壽司自2023年插旗中國上海，考量經濟環境變化，2025年宣布陸續結束上海3家門市營運，已退出中國市場，不再繼續投資。

藪內薰表示，未來會「立足台灣，布局亞洲」，推進亞洲市場評估。

針對台灣市場，他表示，「對台灣市場有很大的期待，也覺得有很多發展空間」，預計每年維持5至10家展店計畫，長期目標門市數為100家以上，插旗全台縣市，今年已插旗東台灣花蓮，開出全台第63家門市，也是首個進駐東台灣的日本迴轉壽司品牌，「預計下半年台灣會再開2間店，明年展店腳步會比今年快一點」。

藏壽司今年2月導入多元價格帶，藪內薰表示，客單價有效提升，來客數穩定成長；而「扭蛋加價保底策略」2家實驗門市也受到消費者高度喜愛，「新店型策略」是圍繞歡樂用餐體驗，預計明年春天在台灣推出。

媒體詢問，如何看待迴轉壽司競爭及台灣餐飲市場，藪內薰表示，台灣有很多商機，外食文化強，且對日式飲食文化接受度高，也喜愛日本IP文化；亞洲藏壽司也表示，會在具潛力商機主要都會區，拓展獨立街邊店、百貨商場、商業大樓等不同店型。

針對台灣也有其他迴轉壽司競爭對手，他表示，藏壽司店鋪自動化設備發展深厚，商品、IP合作上也有差別和優勢。

對於調查指出，藏壽司在上市櫃公司的平均薪資是末段班，藪內薰回應，因為藏壽司的自動化設備多，所以有高達86%的員工是計時人員，但還是會積極強化員工福利。

精華 FAQ

  • 公司在退出中國市場後，重新檢視海外成長機會，並以泰國作為新布局重心。董事長表示將採立足台灣、布局亞洲策略，尋找具消費潛力與文化接受度高的市場。

  • 亞洲藏壽司已評估在泰國設立子公司，目標於2027年第1季在曼谷開出首店，並希望未來店數可擴大到50家。公司看好當地對IP與多元飲食文化的接受度。

  • 台灣仍是公司核心市場，未來每年預計維持5至10家展店，長期目標超過100家。公司也將推出新店型、強化多元價格帶與扭蛋策略，以提升客單價與來客數。

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