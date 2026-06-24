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Nvidia AI晶片在中國黑市價格翻倍 B300飆到800萬人民幣 需求仍強勁

編譯任中原／綜合外電
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頂級輝達人工智慧（AI）晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍。（路透）
頂級輝達人工智慧（AI）晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍。（路透）

頂級輝達Nvidia人工智慧（AI）晶片在中國黑市的價格今年來上漲逾倍；輝達DGX B300伺服器（內含8顆Blackwell晶片）黑市售價從半年前每台400萬人民幣，漲到800萬人民幣（約110萬美元）以上，而同型伺服器在美國的一般售價約40萬美元；凸顯中國對輝達晶片需求仍然強勁。

輝達的RTX 6000 Pro工作站用晶片（新創業者開發大型語言模型常用的晶片）中國黑市售價也由年初時的約5萬人民幣，漲到13萬人民幣。美國政府禁止輝達對中國出口這型晶片。

輝達晶片在中國黑市的價格大漲，顯示美國最新的出口管制已經壓縮黑市銷售路徑，也顯示中國對輝達晶片需求仍然強勁。貿易商表示，交易漏洞已經萎縮，中間商的風險也愈來愈高，尤其是在去年底美國主管機關對輝達晶片非法出口發動調查之後。

台灣及馬來西亞主管機關也開始調查晶片走私行為，設法阻撓晶片再出口到中國的路徑。賣家表示，這些加強監管行動已使他們更難確保輝達晶片供應。

中國當局也加強監管輝達產品進口，包括H20及H200晶片，以促使國內業者加速採用華為等內地業者所生產的替代品。

一些中國貿易商表示，中國客戶積極購買多種輝達硬體，包括電玩處理器，能夠改善AI工作負擔，並取代老一代的資料中心設備，例如A100加速器，以因應晶片短缺。

貿易商也表示，管制H200晶片進口，已使缺貨情況嚴重惡化；一些貿易商表示，H200處理器仍能取得。

精華 FAQ

  • 因美國出口管制、台馬等地查緝走私，加上交易漏洞縮小與中間商風險上升，供應更難取得；但中國AI需求仍強，推升黑市價格持續上漲。

  • 這款常被新創用於訓練大型語言模型的晶片，價格從年初約5萬人民幣漲到13萬人民幣，顯示高階AI硬體在中國仍供不應求，且管制並未壓低需求。

  • 美國加強調查後，台灣與馬來西亞也開始查緝走私並阻斷再出口路徑，中國當局則加強監管H20、H200進口，整體使供應更緊、取得更困難。

人工智慧 輝達 Nvidia

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