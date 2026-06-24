中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國人工智慧(AI)新創公司上周推出表現堪比美國頂尖AI服務的大型語言模型，發展之速超越外界預期，再次掀起華府 與矽谷 對美中AI競爭態勢的激烈討論；另外，國際安全機構「五眼聯盟」(Five Eyes)則警告，AI飛速發展，可能升級網路攻擊態勢，威脅全球資安。

北京智譜華章科技17日發布專為長時間程式開發與自主代理工作流程(agentic workflows)設計的開源旗艦大型語言模型GLM-5.2。GLM-5.2在Artificial Analysis綜合評比中，與Anthropic及OpenAI 的旗艦模型並列全球前三，同時，GLM-5.2在Code Arena盲測中位列全球可用模型第一，震驚矽谷。

「全球大模型第一股」智譜在22日盤中一度漲超40%，每股最高觸及2980元(港幣，下同，約380美元)，截至收盤仍漲15.09%，報港幣2,410元，市值約港幣1.1兆元，相當於阿里巴巴港股近半市值，並接近美團市值的兩倍、京東與百度市值的三倍。

從今年1月8日上市發行價港幣116.2元算起，不到半年智譜股價翻了約20倍，成為首個市值超過港幣1兆元的獨立AI公司、港股史上首檔站穩港幣2000元以上的個股。

分析指出，過去中國國產模型與國際領先閉源模型存在明顯差距，但GLM-5.2被視為中國AI技術追趕美國的重要里程碑，再度引發外界議論中國究竟能多快趕上美國AI技術。

白宮AI前主管石可為(David Sacks)分析，美國目前在AI領域的領先幅度可能只剩六至九個月。

史丹福大學發布的AI指數報告(AI Index Report)則指出，中國AI模型近一年來迅速進步，明顯拉近與美國頂尖模型之間的差距。

與此同時，由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的安全機構「五眼聯盟」情報首長22日示警，AI可能在數個月內大幅提升網攻能力，威脅全球資安。

然而，美國政府內部政治角力以及產業界對AI風險評估標準缺乏共識，拖累相關安全措施部署。

美國國內對AI安全問題的爭論持續升溫，聯邦政府仍基於安全風險及國家安全考量，評估是否允許Anthropic開發的Fable 5與Mythos 5模型發布。

部分專家認為，美國過度執著於內部爭議，可能忽略中國技術進展所帶來的挑戰。

臉書(Facebook)前資安官斯塔莫斯(Alex Stamos)指出，中國可能已在私下開發出極具競爭力的AI技術，而美國若因自身長期領先地位便認定掌握最先進成果，將是一種危險的自負心態。