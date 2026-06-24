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擠下美國 中國自主研製「靈晟」奪下超級電腦榜首

記者顏伶如／綜合報導
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「靈晟」超級電腦。（取材自國家超級計算深圳中心）
「靈晟」超級電腦。（取材自國家超級計算深圳中心）

國家超級計算深圳中心(Shenzhen Cloud Computing Center)研發的超級電腦「靈晟」(LineShine)，讓中國23日從美國手中奪下從2017年以來的第一次超級電腦桂冠。這台被認證為全球最快的超級電腦使用標準微處理器(CPUs)，不是使用名稱為圖形處理器(GPUs)的特殊晶片。紐約時報分析，這場競爭激烈的技術較勁，在科學、國家安全、地緣政治等層面都有深遠影響。

研究人員使用一套標準檢測對超級電腦展開測試之後，宣布「靈晟」速度全球最快。「靈晟」脫穎而出的原因在於只使用了標準微處理器，沒有使用大多數高階超級電腦進行繁重數據運算時仰賴的特殊晶片。

全球頂尖超級電腦Top500排行榜創辦人、田納西大學(University of Tennessee)電腦與電機工程教授唐加拉(Jack Dongarra)表示，「靈晟」的底層架構設計可能為人工智慧(AI)與傳統科學任務融合找到一條更好的道路。唐加拉日前赴國家超級計算深圳中心，實地考察這台新電腦。

「靈晟」測試結果比加州勞倫斯利佛摩國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)研發的「酋長岩」(El Capitan)速度快了20%以上。從2024年11月以來，「酋長岩」在每半年公布一次的超級電腦性能排行榜上穩坐榜首。中國從2017年之後就沒有超級電腦拿下排行榜第一名。

唐加拉形容「靈晟」時說：「這是一個令人刮目相看的系統。他們發展出一套不必仰賴GPU的系統而超越我們。」

唐加拉指出，美國官員限制中國取得GPU與其他功能強大的晶片，也對某些製造最先進的半導體機器限制出口，使得中國因此投資開發架構與技術，目標是能擁有足以與美國最高性能處理系統並駕齊驅的超級電腦。他說，「靈晟」已經用在多項專案，包括地球模擬與人腦模擬。

「靈晟」不像大多數高階系統一樣把微處理器跟GPU的傳統工作分開，而是內建具備GPU風格的任務處理能力，擁有加速矩陣與向量運算的專用電路。

第41屆國際超級計算大會，中國自主研製的「靈晟」超級計算機位列榜首。圖為頒獎現場...
第41屆國際超級計算大會，中國自主研製的「靈晟」超級計算機位列榜首。圖為頒獎現場。 (中新社)

精華 FAQ

  • 因為研究人員以標準測試認證其運算速度全球最快，且它以純CPU架構完成高效運算，表現比原榜首「酋長岩」快出20%以上。

  • 多數高階系統會將CPU與GPU分工處理，而「靈晟」不依賴GPU，改以內建類GPU的任務處理能力和專用電路，加速矩陣與向量運算。

  • 美國限制中國取得GPU及先進製造設備，反而促使中國投入自研架構與技術，目標是在超級電腦與AI等領域追上美國頂尖系統。

紐約時報 加州

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