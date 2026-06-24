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連16紅 台灣外銷訂單894.8億美元 寫最旺5月

記者江睿智／綜合報導
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AI效應發威，台灣經濟部23日公布5月外銷訂單金額為894.8億美元，是歷年最旺的5月，也是單月歷史次高，年增47.2%，連16紅。

經濟部表示，上半年「淡季不淡」，下半年進入傳統接單旺季，AI需求仍旺，消費新品上市，只要全球經濟穩定，預估全年接單有機會破1兆美元。

經濟部統計處長黃偉傑表示，AI接單動能仍佳，相關供應鏈表現強勁，主因目前AI使用者都是上游廠商，像雲端服務供應商（CSP），積極搶建AI基礎建設，未來才會下放到使用端或消費端，因此，這波AI動能強勁與消費端沒有直接關係，儘管中東戰爭推升通膨影響消費，並未影響AI供應鏈。

他表示，AI部分產品相繼調漲，包括伺服器、記憶體價格上漲，也帶動電子產業接單金額水漲船高。他認為，AI訂單旺也有價格因素影響，但AI動能主要仍在於量增，訂單持續維持高成長。

經濟部預估6月接單為895億美元至915億美元，年增49.8%至53.1%；上半年接單可望達4983億至5003億美元，年增約49%。黃偉傑說，上半年「淡季不淡」，下半年持續看好。

他表示，下半年進入傳統接單旺季，表現會優於上半年，一方面AI需求旺到年底，接著AI應用也會落地到消費端，美國已有大廠要推出AI PC，下半年要量產；另方面還有電子消費新品上市等，若全球經濟穩定，可望支撐消費，傳產接單也有望跟進，這都會推升接單動能。

若以上半年接單接近5000億美元，下半年表現更好來看，全年接單有機會破1兆美元。

經濟部統計指出，5月資訊通信產品接單323.7億美元，創歷年同月新高、歷年單月第二高，年增67.2%，主因AI浪潮持續，雲端產業需求強勁，挹注伺服器、網通等產品訂單續強。

5月電子產品訂單372.4億美元，創歷年單月新高，年增61.2%，主因AI、高效能運算等需求不墜，帶動晶片通路、IC製造、記憶體等接單續增。惟光學器材接單18.9億美元，年減1.7%，主因面板接單動能持續走弱，惟光學檢測及量測設備受惠AI半導體需求挹注，抵銷部分減幅。

精華 FAQ

  • 主因是AI浪潮持續發威，雲端服務供應商積極擴建AI基礎設施，帶動伺服器、網通、晶片通路與記憶體等訂單大增，使5月接單金額衝上894.8億美元。

  • 資訊通信產品接單323.7億美元、年增67.2%，電子產品接單372.4億美元、年增61.2%，兩者皆創高；相較之下，光學器材因面板需求偏弱而小幅年減。

  • 經濟部認為下半年將進入傳統接單旺季，AI需求仍會延續到年底，加上AI PC與電子新品上市，若全球經濟穩定，全年外銷訂單有望突破1兆美元。

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